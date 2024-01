Roberto Martínez da la cara por Joao Félix: "No actúa como un jugador que está cedido"

El jugador del Atlético de Madrid, cedido esta temporada en el FC Barcelona esta viviendo una temporada irregular en cuanto a minutos e importancia. El atacante portugués de 24 años lleva 27 partidos disputados con el conjunto blaugrana, en los que ha firmado 7 goles y 5 asistencias. No obstante, Joao Félix ha recibido críticas sobre su falta, sobre todo, de actitud en varios momentos como culé.

Roberto Martínez, nuevo seleccionador de Portugal ha salido en defensa del joven delantero en una entrevista para el diario Sport. "Le valoro muchísimo, su actitud y lo que está haciendo. Tuvo la oportunidad de bajar los brazos en un clima muy, muy difícil... No entiendo el escrutinio que se le hace, no va con un jugador de 24 años. Es un jugador que está cedido y que, en septiembre y octubre, tuvo un periodo de un nivel altísimo", afirmó.

Joao Félix no termina de asentarse como titularbajo las órdenes de Xavi Hernández. "Valoro muchísimo cómo también marca la diferencia saliendo desde el banquillo. No es fácil cuando eres un jugador que está siempre en el punto de mira... No es futbolístico, no se entiende", explicó. "Le veo feliz, muy comprometido, es un jugador que no actúa como un jugador que está cedido, sino con compromiso total, y me demuestra una gran madurez", añadió.

La irregularidad y la falta de actitud son las cosas que más se le recriminan al delantero, cosa que niega Roberto Martínez. "Estoy totalmente en desacuerdo. No se puede acusar a un solo jugador de cómo está el equipo. Si el Barça no fuera irregular cuando Joao Félix no está en el campo tendría sentido, pero no creo que haya una relación entre el escrutinio que se le hace y lo que da al equipo. No lo veo así". El seleccionador luso considera que "el equipo en sí ha estado irregular, los once jugadores más los cinco que pueden entrar, no solo un jugador", aseguró.

Joao Félix no llegó tampoco a asentarse en su paso por el Chelsea, aunque el seleccionador le saca algo positivo a esa etapa del delantero. "Tiene 24 años, es un jugador diferente tras su paso por Inglaterra. Entiendo muy bien la Premier, lo que se le exige a un jugador extranjero, y cuando llegó tuvo que hacerse más fuerte. Tiene una gran capacidad para proteger el balón y allí aún le hizo más consistente".