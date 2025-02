Rivaldo: "No me gusta la nueva Champions, City o Real Madrid se van a quedar fuera y es un poco pronto"

Rivaldo, leyenda del FC Barcelona y embajador de Betfair, se ha mostrado muy optimista con respecto a las posibilidades del equipo de Hansi Flick en la ‘Champions’ tras haber terminado el conjunto azulgrana la primera fase en segunda posición, tan solo por detrás del Liverpool.

“Antes pensaba que era demasiado pronto para hablar del favoritismo del Barcelona. Dije que tardaría un poco en volver a ser campeón de la Champions por todo lo ocurrido en los últimos años… Momentos muy difíciles, cambios de entrenadores, problemas dentro del club… Pero ahora está jugando muy bien. Su fútbol está encandilando a los aficionados y al mundo entero, que vuelve a disfrutar viendo jugar al equipo. Queda mucho campeonato por delante, pero hoy veo al Barcelona con muchas posibilidades de llegar lejos en esta Champions y con opciones de ser campeón”.

Sobre el tridente Lewandowski, Yamal, Raphinha

El que fuera Balón de Oro en 1999 no tiene dudas con el trio de ataque azulgrana. “Lewandowski, Yamal y Raphinha lo tienen todo para ser un trío que haga historia en el Barcelona. La manera en la que están jugando demuestra que el equipo además está muy unido. Desde fuera se puede ver que los jugadores están conectados, concentrados y sin egos dentro del equipo”.

EFE Lewandowski y Lamine Yamal celebran el gol del Barcelona ante el Espanyol

Lamine, una joya para el Barcelona

El brasileño además solo tiene buenas palabras para Lamine Yamal destacando también su espectacular personalidad en el terreno de juego. “Juega como si tuviera 25 años, con mucha experiencia, juega con facilidad. Ya se ha dicho que la próxima temporada llevará la camiseta número 10. Con la personalidad que tiene, seguro que pronto será candidato a mejor jugador de Europa y del mundo. Es un jugador que admiro, me gusta su estilo de juego. Es una joya del Barcelona, un chico que merece todo lo bueno que está logrando por la persona que es. Se nota que es humilde, no ha dejado que la fama ni el dinero se le suban a la cabeza, y admiro mucho a los jugadores que tienen ese tipo de actitud”.

La nueva Champions

Rivaldo valoró también el nuevo formato de la Champions League. “No me gustó el formato, aunque la última jornada fuera emocionante con tantos encuentros al mismo tiempo. Ahora, después del sorteo vemos las consecuencias. Muchos clubes se relajaron, si hubieran estado más concentrados, sin duda estarían en una mejor posición. Vamos a tener un Manchester City vs. Real Madrid, y uno de estos campeones ya quedará fuera. Claro, es un gran partido. A todos nos gusta ver un partido así, pero es muy pronto, ¿no? Era un partido para cuartos de final, semifinal o final”.

Horarios del playoff de octavos de la Champions League

Sobre la eliminatoria entre madridistas y ‘citizens’ el ex azulgrana ve un peldaño por encima al Madrid. “El Madrid sabe jugar esta competición, tiene más experiencia y más títulos en este torneo. El Manchester City no está en una buena situación, no empezó bien el año, no está tan bien en la liga inglesa después de la goleada contra el Arsenal. El Real Madrid está en una mejor situación, aunque ha tenido altibajos en LaLiga, llega a este partido un poco por delante del Manchester City. El Madrid tiene la ventaja de la experiencia y sabe jugar la Champions muy bien”.