La RFEF ya negocia la salida de Albert Luque y Rubén Rivera al ser juzgados por el 'Caso Rubiales'

Ha sido noticia este jueves que el Juez de la Audiencia Nacional ha decidido llevar a juicio a Luis Rubiales, ex presidente de la RFEF, por su beso a Jenni Hermoso en el podio de la final del Mundial femenino que ganó precisamente la Selección Española. El juez considera que el beso no fue consentido. No expone los delitos por los que se juzgaría pero afirma que el beso no fue consentido.

El juez también considera que hay indicios para juzgar a Jorge Vilda, Albert Luque y Rubén Rivera por presionar a Jenni Hermoso y a su entorno para no 'enturbiar' la polémica que se levantó por aquel gesto.

Cabe recordar que Jorge Vilda ya no está en la Federación Española de Fútbol, al desligarse de su cargo como seleccionador femenino y dar el 'sí' a la Federación de Marruecos para dirigir a su selección femenina.

Jorge Vilda y Luis Rubiales en el césped del Estadio de Sídney tras ganar España el Mundial Femenino.EFE





Rivera y Luque negocian su salida

Pero sí siguen siendo trabajadores de la RFEF tanto Albert Luque como Rubén Rivera. Y es noticia de Isaac Fouto que la RFEF está ya negociando con Albert Luque y Rubén Rivera, director deportivo y director de marketing respectivamente, su salida de la Federación.

La RFEF respeta de manera escrupulosa las decisiones de la Justicia. Y por eso, tras conocer la propuesta del juez de la Audiencia Nacional de abrir juicio oral por los hechos ocurridos tras la final del Mundial femenino, se ha producido un cambio de situación. La RFEF entiende que se abre una nueva fase procesal en el procedimiento judicial en curso y debe analizar el mismo como garante de la institución.

Si finalmente hubiera condena sobre ellos dos, se encontrarían con una situación de despido procedente, así que están negociando una salida pactada, un acuerdo económico, y que se marchen de la Federación.