'El Rey Arturo' protagoniza la presentación más rara de la historia

Arturo Vidal tiene una gran trayectoria deportiva sus espaldas. Después de pasar por el Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern de Munich, Barcelona, Inter de Milán, Flamengo y el Atlético Paranaense, el centrocampista de 36 años decidió volver al equipo en el que debutó como futbolista, el Colo-Colo chileno.

Al margen de lo sentimental que conlleva un fichaje de este tipo y magnitud, la presentación de Arturo Vidal ha sido la más rara de la historia. El Estadio Monumental presenció lo nunca visto en un campo de fútbol, el equipo quiso hacer algo especial y así fue. El centrocampista llegó montado en un helicóptero, nada más bajar de este le estaban esperando con un caballo, una espada y un atuendo de rey para recorrer todo el césped y saludar a los 35.000 aficionados de esa manera.

'El Rey Arturo' no pudo evitar mostrar su emoción en su regreso al Colo-Colo. "Mentiría si digo que alguna vez soñé algo así. De verdad que fue maravilloso ver el estadio lleno. No sé si en algún otro país se ha visto algo así. Estoy agradecido con el pueblo colocolino. Uno cree que a uno lo quieren más afuera que en su propio país, pero hoy veo que no es así y me lo han hecho sentir", afirmó el jugador en su presentación.