El Leverkusen termina invicto; El Bayern cae a la tercera posición; El Union Berlin, salvado

Bayer Leverkusen, 2 - Augsburgo, 1

Campéon desde hace semanas, a la vista las dos finales que le quedan de la Liga Europa y la Copa de Alemania, el Bayer Leverkusen completó este sábado la Bundesliga como un equipo invencible, sin una sola derrota de principio a fin del torneo, tras doblegar con más celeridad que autoridad al Augsburgo en el Bay Arena (2-1).

Mientras el miércoles aspirará al título de la Liga Europa -contra el Atalana- y el sábado que viene se medirá al Kaiserlautern por la Copa, el equipo de Xabi Alonso mantiene su ritmo inalterable e imparable: 51 partidos entre todas las competiciones, con 42 victorias, nueve empates, 143 goles a favor y sólo 39 en contra. Unos números increíbles. Un año impecable. En concreto en la competición liguera, ha sumado 90 de los 102 puntos, con 28 triunfos y 6 igualadas.



Su mérito es formidable. Al poderoso Bayern Múnich, el ganador inalcanzable de las últimas once ligas germanas, lo ha superado en 18 puntos. Al Stuttgart en 17. Al Leipzig, cuarto, en 25. Y al Borussia Dortmund, quinto y finalista de la Liga de Campeones, en 27. Es la superioridad absoluta por la que se ha movido el primer título liguero de su historia.



Ni siquiera sus cuatro empates en los siete encuentros más recientes proponen ninguna duda sobre el momento del Bayer Leverkusen, que este sábado, entre las ganas de fiesta de su hinchada, en el merecido homenaje a su Bundesliga, a la espera de las dos finales, se deshizo del Augsburgo con la misma superioridad que desprende su diferencia en la tabla.

Borussia Dortmund, 4 - Darmstadt, 0

El Borussia Dortmund, rival del Real Madrid en la final de la Liga de Campeones, goleó este sábado al colista Darmstadt en la última jornada de la Bundesliga y en un partido que no tenía más que valor emotivo debido que era el último partido en casa de Marco Reus.

El Dortmund empezó con una alineación que puede ser la que use de inicio ante el Real Madrid, con la posible variante de la entrada de Julian Brandt en lugar de Reus. Pero este sábado era la despedida de Reus del Signal Iduna Park y el entrenador Edin Terzic sabía que lo tenía que poner de inicio y darle el brazalete de capitán.

Das letzte Bundesligaspiel der Saison gehört uns. HEIMSIEG! ?? pic.twitter.com/51GPX9OZ9z — Borussia Dortmund (@BVB) May 18, 2024

En el minuto 11 Reus mostró que quería una despedida a lo grande al estrellar un remate contra el larguero. En el 29 le tocó en corto el balón a Ian Maatsen para que el holandés marcara con un remate desde fuera del área. Y en el 38 marcó el segundo con un lanzamiento de falta por encima de la barrera.



Ya en la segunda parte, en el 72, Brandt, que había entrado por Niclas Füllkrug, sentencó con un remate de zurda dentro del área a pase de Jadon Sancho. Reus dejó el campo en medio de los aplausos de los 81.000 espectadores y a través de un pasillo que le hicieron sus compañeros. Reus le entregó el brazalete el primer capitán Emre Can,



Ya con Reus fuera del campo, Donyell Malen, que había entrado por Karim Adeyemi, marcó el cuarto. Del partido se pueden sacar pocas conclusiones. Para el Dortmund se trata sólo de una victoria ante un rival que ya estaba condenado al descenso y que acaso sirve psicológicamente de cara a la final de la Liga de Campeones.

Hoffenheim, 4 - Bayern, 2

El Bayern Múnich fue incapaz de sostenerse en la segunda plaza de la Bundesliga y cerró una temporada aciaga y para el olvido con una derrota, 4-2 frente al Hoffenheim, en la que Andrej Kramaric firmó un triplete y con la que cedió el subcampeonato al Sttutgart, que firmó su mejor posición desde que se proclamó campeón en la temporada 2006/2007.

Los hombres de Thomas Tuchel no tendrán nada que celebrar este año. Poco a poco, desde el mes de agosto, han ido perdiendo todos los títulos. Perdió la Supercopa de Alemania con el Leipzig; en Copa, el Saarbrückem, de la Tercera División germana, acabó con el Bayern en dieciseisavos de final; el Bayer Leverkusen se encargó de cerrarle el paso en la Liga; y el Real Madrid hizo lo mismo en las semifinales de la Liga de Campeones.



A ese vacío en la sala de trofeos se unió este sábado otro pequeño varapalo con la perdida del subcampeonato. Desde la campaña 2010/11, el Bayern siempre terminó en una de las dos primeras posiciones. Aquel ya lejano 2011 fue el último en el que no fue o campeón o subcampeón tras acabar tercero por detrás del Dortmund y del Leverkusen. Luego, encadenó un segundo puesto y once títulos consecutivos.



Ahora, con Tuchel al frente, el Bayern ha firmado su peor posición de los últimos trece años en la Bundesliga para certificar un mal año que rompe su dominio abusivo del fútbol alemán que ha durado casi tres lustros.

Otros resultados:

Union Berlín, 2 - Friburgo, 1

Werder Bremen, 4 - Bochum, 1

Eintracht, 2 - Leipzig, 2

Heidenheim, 4 - Colonia, 1

Stuttgart, 4 - Borussia M'gladbach, 0

Wolfsburgo, 1 - Mainz, 3