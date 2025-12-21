COPE
La respuesta viral del entrenador del Espanyol al ser preguntado por el derbi del 3 de enero: "En el Barça piensa TV3..."

"No pensamos en el partido del Barcelona. En el partido del Barça piensa TV3 que siempre piensa en el Barça", aseguró el técnico perico en rueda de prensa

Manolo González, en el banquillo de Cornellá durante un partido del Espanyol.

Cordon Press

El entrenador del Espanyol, Manolo González, afirmó este domingo, en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Athletic, que si no afrontan bien el partido de San Mamés el rival "te puede pintar la cara bien pintada".

Respecto al derbi contra el Barcelona del próximo 3 de enero, insistió en que únicamente piensa en el duelo de San Mamés. "No pensamos en el partido del Barcelona. En el partido del Barça piensa TV3 que siempre piensa en el Barça. Lo que quiero es ganar el partido en Bilbao. Sería muy bonito pegar un golpe en un campo de este tipo, con la historia que tiene San Mamés y con este rival", comentó.

De todos modos, apuntó que irse al parón navideño con 33 puntos permitiría al Espanyol afrontar el duelo frente a los azulgranas "con mayor energía y tranquilidad" Preguntado por la racha de cuatro victorias seguidas del Espanyol (Sevilla, 2-1; Celta, 0-1; Rayo, 1-0; y Getafe, 0-1), el preparador blanquiazul dijo que los grandes "nunca se cansan de ganar" mientras que otros "se relajan".

