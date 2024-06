La respuesta de Pedro Rocha ante la propuesta de su inhabilitación: "Hay una intención política"

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) dictó el pasado viernes una propuesta de resolución que inhabilita al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Pedro Rocha, por seis años para ocupar cargos en cualquier federación deportiva al cometer faltas muy graves, según la consideración del Tribunal, durante su período de presidente de la Comisión gestora, tras la marcha del presidente anterior, Luis Rubiales.

Entre los hechos referidos se encuentran el cese del ex secretario general de la RFEF, Andreu Camps, la rescisión del contrato con el despacho de abogados de Tomás González Cueto, asesor jurídico de Luis Rubiales durante su mandato y personarse la RFEF como acusación particular en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda. El TAD propone dos años por cada una de estos tres hechos.

Respuesta de Pedro Rocha

A unas horas de que viaje a Alemania para vivir el último partido de la Fase de Grupos de la Eurocopa de España ante Albania, el presidente de la RFEF ha cargado duramente ante esta decisión en una entrevista para El Periódico Extremadura, a la vez que reconoce que no esperaba este anuncio ahora.

"Estamos en una Eurocopa, con España jugando y ganando. ¿En qué cabeza cabe montar este lío ahora?", apunta Rocha antes de mandar este mensaje de defensa: "Es el mundo al revés. Me acusan de excederme en mis funciones por tomar decisiones que el mismo Consejo Superior de Deportes pidió".

Y en todo esto, el Mundial de 2030 al fondo y con riesgo, como reconoce Rocha: "Tenemos que presentar en unos días el dossier de la candidatura del Mundial 2030 a FIFA, que ya ha dicho que no va a permitir injerencias gubernamentales en las federaciones. Nos estamos jugando organizar el Mundial 2030".

"En la vida es importante actuar con honestidad e integridad, y además respetar las normas y las leyes. No sé qué intereses hay detrás de este expediente, cuyos argumentos no responden ni al sentido común, ni a la ley, sino más bien a una intención política de intervenir en una Federación que está pacificada, estabilizada e inmersa en una Eurocopa y en la organización de un Mundial", señala Rocha al ser preguntado por si cree que hubiera o no mano negra detrás de este asunto.

"La Federación está tranquila, el fútbol español está pacificado, estamos en la Euro y tenemos un Mundial y vamos a disputar unos Juegos Olímpicos. ¿De verdad que hay motivos para volver al caos y destrozar todo esto? Es insólito y espero que impere el sentido común", sentencia el presidente de la RFEF sobre este asunto.

Durante la citada entrevista, el dirigente fue cuestionado por si en algún momento ha pensado en 'tirar la toalla' y retirarse de todo este asunto y Rocha y confesó que "sé que volvería una y mil veces a tomar las decisiones que tomé para proteger a la Federación de las conductas presuntamente delictivas que se están juzgando".

Por último, Rocha también habló de la figura de Vicente del Bosque, la persona que dirige la Comisión de la RFEF creada por el CSD, y aunque indica que no trabaja con él, "lo único que tengo hacia él son palabras buenas, pero está en una comisión que ha creado el Consejo Superior de Deportes".

"Afortunadamente somos dos personas en las que impera muchísimo el diálogo y jamás vamos a tener problemas", concluye el presidente de la RFEF.

De La Fuente, sobre la petición del TAD de inhabilitación a Rocha:



El seleccionador nacional Luis de la Fuente respondió a los medios de comunicación sobre este asunto en la rueda de prensa previa al choque ante Albania: "Tenemos un escudo y la piel asi de gorda. Lo que sucede fuera de nuestra burbuja NO nos afecta. No podemos permitirnos el lujo de estar pendientes de otras cosas".