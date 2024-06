La respuesta de Paco González al presidente de Asturias: "Barbón, barboncito, no me des lecciones"

El pasado domingo el Oviedo se imponía por 1-0 al Espanyol en el partido de ida del playoff de Ascenso a Primera. El gol de Alemao daba ventaja a los asturianos y obligaba a los pericos a ganar en la vuelta, este domingo 23 de junio, para retornar a la máxima categoría. En caso contrario serán los carbayones los que 23 años después suban a LaLiga.

Fue un día muy emotivo en El Tartiere con las gradas llenas, Melendi entre lágrimas cantando el 'Volveremos', una banda de gaiteros tocando el 'Asturias, patria querida'... Por la noche, en El Tertulión de Tiempo de Juego dos asturianos como Juanma Castaño y Paco González comentaban lo ocurrido con orgullo, pero un comentario del director de Tiempo de Juego provocó la reacción de Adrián Barbón, político socialista y presidente del Principado de Asturias.

Lo que dijo Paco González

"Yo jamás había visto el estadio así. De hecho, ha contado Fouto que era la asistencia más grande a un estadio asturiano en el Siglo XXI, pero aparte del color, del lleno absoluto, y el sonido. A mí el fútbol me vuelve loco, pero yo hoy no me estaba emocionando por el fútbol, me estaba emocionando por eso. La grada llena de gente joven… Asturias no es tampoco una Comunidad que pueda presumir así de mucho. De un gran futuro económico, generar empresas que atraigan… Oír el himno de Asturias en ese momento. Me he quedado, con perdón, acojonado".

Las palabras de Barbón

"'Asturias no puede presumir de mucho', dice. Podemos presumir de ser gente humilde, trabajadora, leal, con valores solidaria, que se está labrando su futuro… y que no somos unos faltosos. No todos pueden decir lo mismo". Luego quiso aclarar sus palabras

"Aclaro algo: la afirmación me ofendió por lo que supone trasladar una imagen de Asturias que no comparto. Dicho esto también reconozco que lo de ‘faltosos’ se puede interpretar como una falta de respeto y no es mi forma de ser ni de actuar. Así que esa referencia la retiro. Asturias, nadie lo puede olvidar, ha pasado por todas las grandes reconversiones que se han dado en España.

Hemos sufrido mucho, sí, muchos de los hijos de Asturias (también mis hermanos) tuvieron que irse fuera. Pero hoy somos una Comunidad que se está intentando crear su futuro. Por eso crece la creación de empresas, por eso hoy tenemos el menor número de parados para un mes de mayo desde 2008 y el mayor número de personas trabajando desde mayo de 2009. Por eso estamos mejor conectados que nunca en la historia, con el AVE y 29 conexiones directas desde nuestro aeropuerto. Por eso atraemos nuevas inversiones y por eso hemos pasado de tener 2 centros de I+d+i a tener 14 en cinco años. Por eso tenemos cada vez más empleo tecnológico. Esa es la Asturias que estamos construyendo".

La respuesta de Paco González

"Como hay confianza entre nosotros me van a permitir que les cuente una película que no tiene nada que ver con el fútbol, pero es algo que me molestó mucho. El pasado domingo estaba yo tan contento con los minutos inolvidables que se vivieron de oviedismo y asturianía que se vivieron antes del Oviedo-Espanyol y por la noche hablándolo con Juanma le decía que Asturias no era una Comunidad que podía presumir de mucho porque no estábamos para ello y ahí quedó la cosa. Yo presumiendo de que en las dificultades Asturias puede ser una tierra orgullosa de sí misma.

Al día siguiente un amigo me manda un tweet del Presidente del Principado de Asturias contestándome. Faltoso faltón, un insulto pequeño, yo que no me había metido con nadie, que mi opinión no era política si no cultural. A Barbón es el presidente de Asturias, seguro que muchos no saben quién es, yo lo supe hace poco tiempo. Asumo muy bien las críticas de los oyentes porque para ellos trabajamos. Si te dan te aguantas y las de la gente de la que hablo, pero las de un político las llevo mal. No tengo la mejor opinión de la clase política y que venga a darme lecciones demagógicas, no sé qué buscaba... ruido en Twitter, el aplauso fácil de cuatro idiotas, convencer a alguien de que él si defiende a Asturias. No tengo ni idea.





Barbón. Si yo fuera faltoso diría que Barbón se escribe con dos 'b' como 'babayu', que es tonto de baba, una palabra asturiana que se usa mucho. Te lo voy a decir muy clarito Barbón: Cuando hablan los mayores te callas la boca. Seguramente te lo dijeron en el colegio o en tu casa, ahora te voy a decir lo mismo. Cuando te limpiabas los mocos en la manga de tu jersey en el colegio, te saco más de 12 años, yo ya presumía de Asturias en un micrófono delante de toda España.

Soy hijo, nieto, bisnieto y tataranieto de asturianos. Toda mi familia nació, vivió y murió en Asturias. Salvo mi madre que está ahora allí pasando sus últimos años en un pueblo que de 20 casas siguen habitadas 5. Para que veas por qué tengo la percepción de las cosas que tengo. No te voy a tolerar ni una vez en toda tu puñetera vida que me des a mí lecciones de cómo es de trabajadora y humilde la gente en Asturias. En tu puñetera vida me vuelvas a echar eso en cara como si yo no supiera cómo es la gente en Asturias. En tu puñetera vida barboncito.

Cuando no eras ni un espermatozoide, yo llevaba años con mi padre yendo a una casina de 20 metros en la que vivía él con sus hermanos y mis abuelos. 8 personas en 20 metros cuadrados sin tabiques ni paredes. No me hables a mí de origenes humildes de los asturianos. Ahora mide lo que mide tu despacho y sabrás lo que son 20 metros y metes ahí a 8 personas. Mis abuelos, además de en el campo, uno era peón caminero, como mi padre con 14 años, y el otro hacía madreñas. Mis padres se vinieron con una mano delante y otra detrás a Madrid y abrieron una taberna muy modesta. Mi madre trabajaba de 7 de la mañana a 12 de la noche y criaron una familia de 5 hijos. No me vengas a dar ninguna lección de mierda demagógica política. Esa te la guardas para tí y los tontos que te crean. ¿Está quedando claro? Estoy caliente.

Adrian Barbon durante un mitin del PSOE en Gijón. Cordon Press.





Y lo que dije es una percepción mía porque voy mucho a Asturias, que puedo estar equivocado. Veo que los pueblos se vacían, que no atraemos muchos ingresos de empresas fuertes que generen riqueza y empleo. Pero, además, leo. En la Nueva España leí, que la hacen asturianos trabajadores y humildes, que Asturias es una de las 5 regiones con más paro juvenil de todas las naciones desarrolladas. Barbón.

Y hace poco leía en la web de la TPA, que también la hacen asturianos trabajadores y humildes, que Asturias era la Comunidad que menos había crecido en este trimestre del año 2024. La que menos. Si quieres te hablo de carreteras o hospitales. Cada vez que voy a mi madre tengo que dar una vuelta porque lleva dos años para intentar arreglarse una carretera por un derrumbe de tierra y no lo habéis hecho. Si te falta dinero en vez de coger el teléfono para jugar con Twitter llamas a Madrid y lo pides. Leído también en El Comercio, el Estado ha puesto 205 millones de euros, que es menos de la mitad de lo prometido. En vez de poner un tweet demagógico usas el móvil para llamar a Madrid y pedir lo que te habían prometido. Si quieres o si quieres seguir jugando a Heidi, la mejor amiguita de Pedro... pues muy bien sigue.

Si quieres hablamos de hospitales o de inversión extranjera. Has oído al alcalde de Siero, socialista, que tiene una inversión de Costco que quiere meter 30 millones de euros y pide que se agilicen los trámites. Asturias desde el año 2008 que se permite todavía no ha hecho esa legislación... luego vendes el I+d+i.

Yo en mi vida he hablado de tí, ni dentro ni fuera ni de tu gestión, pero si me vas a volcar un carro de mierda demagógica para tus seguidores tengo programa todos los días. ¿Quieres que hablemos de hospitales? Quieres que te hable de una persona que ingresó con una afección cardiaca y le dijeron que hasta el martes no pasa el cardiologo. Es mi hermano. Callate la boquita. No des lecciones de trabajo si llevas toda la vida chupando de la teta pública. No has trabajado en nada. No eres un ejemplo de asturiano humilde que trabaje.

En tu tweet hablas de gente leal y que se está labrando su futuro. ¿Tú vas a ser leal a los asturianos o te vas a labrar tu futuro? ¿Vas a reclamar para Asturias lo que le van a dar a otros? ¿Crees que Asturias es menos que Cataluña? ¿La misma financiación singular o te vas a esconder en la palabrita esta de la multilateralidad que te has inventado?

Ten huevos, reclama para Asturias lo que tus votantes supongo que te estarán exigiendo, que no consideres a Asturias inferior a nadie, pero a lo mejor de ser leal lo que estás es labrandote tu futuro. ¿Crees que igual te cae un Ministerio o te pueden meter en el Senado o un Consejo de Administración? No se te ocurra volver a hablar de trabajo. Puedes elegir ser leal o ser otro lamefalcon. Para que veas que no soy faltoso, procuro no serlo, podría decir Barbón eres tonto, pero no lo voy a decir aunque lo piense. Ya lo sabes cuando quieras vuelves a por más. Tengo programa todos los días.

