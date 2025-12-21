Reparto de puntos entre el Granada y el Albacete

Granada y Albacete cerraron este domingo el año futbolístico en el Nuevo Los Cármenes con un empate (1-1) que permite a ambos llegar a la Navidad fuera de la zona de descenso pero en una mala dinámica de resultados.

El Granada fue el claro dominador del primer tiempo, con una salida fulgurante que trasladó al marcador con el gol anotado por José Arnaiz en el minuto 6 tras una asistencia del senegalés Souleymane Faye.

Antes del descanso pudo y mereció ampliar el marcador el equipo local con claras ocasiones de Jorge Pascual y del propio José Arnaiz, evitando el tanto en dos ocasiones los postes de la meta visitante.

El Albacete defendió mal pero también pisó varias veces el área rival, con opciones para empatar de José Carlos Lazo y, sobre todo, con una de Dani Bernabéu poco antes del descanso que acabó en el larguero de la portería de Ander Astralaga.

El Albacete, que realizó hasta cuatro cambios en el descanso para cambiar su dibujo táctico y su plan de partido, salió mejor en el segundo tiempo y estuvo cerca del 1-1 con un cabezazo de Jesús Vallejo al que respondió con un paradón Astralaga.

En pleno dominio visitante llegó la igualada, en el minuto 73, al transformar en gol Jefté Betancor un penalti cometido sobre Lorenzo Aguado.

Los dos equipos buscaron el gol del triunfo hasta el final, marrando tres claras ocasiones para los locales el marroquí Mohamed Bouldini y evitando el tanto visitante Astralaga ante Jon Morcillo.

FICHA DEL PARTIDO

1 - Granada: Astralaga; Oscar (Pau Casadesús, m.81), Manu Lama, Loic Wiliams, Diallo; Rubén Alcaraz, Alemañ (Trigueros, m.84), Álex Sola, Faye (Rodelas, m.81); José Arnaiz (Sergio Ruiz, m.69) y Pascual (Bouldini, m.81)

1 - Albacete: Mariño; Fran Gámez (Lorenzo, m.46), Vallejo, Javi Moreno, Carlos Neva (Morci, m.46), Bernabéu (Jogo, m.82); Pacheco, Riki (Jefté, m.46, Lazo (Javier Villar, m.46); Agus Medina y Antonio Puertas.

Goles: 1-0, m.6: José Arnaiz. 1-1, m.73: Jefté, de penalti.

Árbitro: Germán Cid (C. Castellanoleonés), Mostró cartulina amarilla a los locales Álex Sola (m.44), Oscar (m.52) y Astralaga (m.70) y a los visitantes Jefté (m.52), Javi Moreno (m.52) y Jogo (m.95).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 19 de Segunda División disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 6.465 espectadores, según cifra oficial.