El regalo del Bayer Leverkusen a sus seguidores para conmemorar una temporada histórica

La temporada del Bayer Leverkusen va directa para la historia termine como termine. Los de Xabi Alonso han conseguido su primera Bundesliga, el récord absoluto de partidos invictos (que pueden extender todavía) y optan al triplete si ganan la final de la Copa y la de la Europa League. Para conmemorar este año, el club ha puesto en marcha una innovadora iniciativa para los aficionados del equipo.

El Bayer Leverkusen ha ofrecido tatuajes gratis a sus hinchas para recordar por siempre esta temporada. "¡Amor que dura toda la vida! Como agradecimiento por vuestro gran apoyo durante esta sensacional temporada, podéis tatuaros uno de los muchos diseños diferentes del Bayer 04 de forma gratuita", explica el equipo alemán en un comunicado oficial.

?? Die Online-Termine hierfür sind nun ausgebucht! ??

Ihr habt noch die Möglichkeit, beim Heimspiel gegen Augsburg am 18. Mai und am 25. Mai beim Fan-Fest in Berlin einen Tattoo-Slot Vorort zu ergattern! ??



Falls ihr keinen Termin bekommen konntet: Bis einschließlich dem 23.… https://t.co/234HyyzHM7