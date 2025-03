La reflexión de Tomás Guasch tras las quejas de Barcelona y Osasuna por la reubicación de fecha del partido: "Cuando el Madrid se quejó..."

Tomás Guasch, con su particular estilo, analizó con seriedad el problema de fechas para reubicar el partido a gusto de todos

El 'lío' que se sigue generando a raiz de las diferentes propuestas, con sus pros y sus contras, para mover el Barcelona-Osasuna, aplazado recientemente por el triste fallecimiento del médico del club azulgrana, el doctor Miñarro, sigue dando que hablar.

A un día que se le dé una fecha y horas definitivos al partido, Manolo Lama dio nuevamente la oportunidad a Tomás Guasch y Emilio Pérez de Rozas para tratar de sacar alguna conclusión sobre cuál es la mejor opción -si es que la hay- en Deportes COPE.

EFE Banderas a media asta en el Estadio de Montjuic

Pese a que ni Barcelona ni Osasuna quieren jugar en la fecha propuesta del jueves 27 de marzo, todo parece que la Federación ratificará dicha decisión, pese a las alegaciones presentadas en plazo por ambos clubes.

Según LaLiga y la RFEF ya no hay más fechas disponibles. Si el Barcelona-Osasuna se acaba jugando el jueves de la próxima semana, la propia Liga modificaría el Athletic Club-Osasuna del viernes 28 de marzo y lo desplazaría al domingo 30, por lo que el próximo viernes no habría partido de LaLiga como suele ser habitual.

El principal problema que tiene el Barcelona, y por el que no es nada optimista al respecto, es que la mayoría de internacionales se habrían incorporado del trabajo de sus selecciones uno o dos días antes, a excepción de jugadores como Araújo y Raphinha, que volverían de su 'stage' con la selección de Brasil sin plazo posible para jugar, dado que aterrizarían en la ciudad condal el mismo jueves de partido. Es por eso por lo que el cabreo del entrenador Hansi Flick es máximo, dado de que son dos jugadores importantes en el equipo azulgrana.

Javier Borrego Hansi Flick, durante el minuto de silencio por el doctor Miñarro antes de la rueda de prensa previa al Benfica

GUASCH PROPONE UN SAQUE DE HONOR 'PARTICULAR', EN HONOR A lAlIGA

Guasch y Pérez de Rozas tuvieron la oportunidad de 'jugar a ser Tebas' con la reubicación del partido, dentro de las dos únicas fechas que se barajan: el 27 de marzo, o un día entre las jornadas 37 y 38, las dos últimas del campeonato nacional de LaLiga.

Tomás tiró de cierta ironía para quitarle hierro a una situación que parece tener poca solución que satisfaga a todas las partes: "Lo primero: si yo fuera Tebas, estaría un año en LaLiga, y al primer año y un día ya estaría en el Caribe. Y lo principal: que el mono de los horarios, ese hombre mono, haga el saque de honor en la fecha que sea. Estamos ante otra de sus grandes obras", bromeó.

Europa Press Javier Tebas, presidente de LaLiga, durante su participación en los Desayunos Informativos de Europa Press

Guasch, después, comentó lo que más o menos todo el mundo contempla: "Son malas las dos fechas, indudablemente", lo que no quita para que el comentarista de deportes de la Cadena COPE prefiera, en el caso de no tener más alternativas, "me decanto por esta de marzo".

Después, recordó una circunstancia similar que afectó al Real Madrid: "Cuando el Real Madrid se quejó, los catedráticos de guardia le llamaron llorón, dijeron que tiene plantilla de sobra para jugar. Ya le pasó una vez en Bilbao, los brasileños llegaron al día del partido y se presentó", recordó, por lo que considera que el Barcelona "es valiente, no tiene una plantilla más corta que el Madrid. Y Osasuna, 17 o 18 tíos tendrá. Puesto a lo horrible, yo elijo el 27", terminó definiendo.

Por su parte, Emilio Pérez de Rozas valoró que "hay una cosa que nadie está teniendo en cuenta", y es que todo el mundo coincidió "con el corazón encogido" que cuando falleció el doctor Miñarro, había que suspender el encuentro, y que "era una decsiión bien tomada", con un pero del que nadie advirtió: "Era un problema añadido a LaLiga y su calendario".

"Ahora", lamenta, "hay que asumirlo de la manera en que se asumió y en que se decidió homenajear al doctor. Por lo tanto, hay que hacer de tripas corazón y jugar", al margen de la fecha que se definitivamente se establezca.