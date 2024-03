Gonzalo Melero, uno de los capitanes de la UD Almería, ha sido sancionado con cuatro partidos por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por las declaraciones realizadas tras el encuentro disputado frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, aunque el club andaluz anunció este martes que el futbolista está pendiente de que le concedan la suspensión cautelar.

En relación a esa sanción, su entrenador Pepe Mel dejó una interesante reflexión: "Es curioso cuando vemos en el Congreso de los Diputados se ponen a parir... y es curioso que nosotros no tengamos esa libertad de expresión".

A pesar de ello, Pepe Mel reconoció que "Melero cometió una ingenuidad, pero están así las reglas de esto".

"Tú tienes libertad de expresión seguramente para escribir en tu periódico o hablar en tu emisora lo que quieras y yo no puedo decir aquí nada porque mi trabajo se puede ver perjudicado, por lo tanto libertad de expresión cero", sentencia el técnico del Almería sobre la sanción a su jugador.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En otro orden de cosas, el Almería llega al encuentro de este fin de semana ante Osasuna cargado de moral tras conseguir antes del parón de selecciones la primera victoria de la temporada ante Las Palmas en tierras canarias.

"Yo, salvo al entrenador, no veo jugador por jugador a Osasuna mejor que nosotros. Encauzamos este encuentro con todas las expectativas. ¿Por qué no vamos ganar? Solo espero que mi equipo haga disfrutar a su afición", analizó Pepe Mel: "Hubiéramos preferido no haber parado para aprovechar el subidón del futbolista tras dejar atrás la losa de no ganar"

Un Pepe Mel que además lanzó un mensaje de optimismo para su equipo y para la afición: "En esta nueva liga llevamos tres de tres. Ganando a Osasuna estaríamos en una buena posición mental para encarar los próximos partidos" y además añadió: "En el vestuario hay un convencimiento total de ganar este sábado".