La reflexión de Manolo Oliveros sobre la situación de Lewandowski y de Frenkie de Jong: "Dueño de su destino"

Desde que fichó por el FC Barcelona, Robert Lewandowski está haciendo los mejores números. Con los tres goles que ha marcado en tan solo media hora en su visita a Mendizorroza, no solo ha consolidado ser el Pichichi de LaLiga con 10 goles en nueve encuentros, sino que también ha superado la barrera de los 50 tantos.

Con el doblete anotado en la goleada del Barcelona ante el Young Boys en el Estadio Olímpico Lluís Companys (5-0), Robert Lewandowski iguala a Lionel Messi como el jugador con el promedio goleador más alto de la historia de la Liga de Campeones de entre todos los que han marcado al menos 50 dianas.

El 'killer' polaco y el astro argentino encabezan esta estadística con un promedio de 0,79 goles por encuentro. Por detrás de ambos figuran el portugués Cristiano Ronaldo (0,77), el neerlandés Ruud van Nistelrooy (0,77) y el francés Karim Benzema (0,59).

Además, Lewandowski también se sitúa en la segunda posición del podio de jugadores que más han anotado en la Champions desde que cumplieron 30 años. Y es que, con el doblete ante el Young Boys, el delantero azulgrana suma 51 goles desde que hizo los 30, y solo tiene por delante a Cristiano Ronaldo, que acumula 68 dianas.

El contrato del delantero termina este próximo 2025, pero dentro del contrato se incluyó un cuarto año que se ejecutaba automáticamente si el jugador disputaba un porcentaje de partidos.

LA VUELTA DE FRENKIE DE JONG

Frenkie de Jong está en una situación similar. El neerlandés tiene contrato hasta 2026 tras una renovación con diferimiento de salario. De Jong volvió a jugar con el Barcelona más de cinco meses después de inactividad por culpa de una lesión en el tobillo derecho. El jugador salió 15 minutos en el partido Champions ante el Young Boys.

manolo oliveros analiza la situación de los jugadores

Durante la retransmisión de 'Tiempo de Juego', Dani Senabre, colaborador del programa, hizo hincapié en el estado actual de Robert Lewandowski: "No lo digo ni para meterme con nadie, pero es inevitable pensar que, por ejemplo, Xavi Hernández iba a prescindir de Lewandowski porque el último año que hizo no fue bueno, y entendían que ya no se le podía sacar más rendimiento".

"Un jugador que parecía que ya no se le podía sacar más rendimiento es el Pichichi de… Pichichi, con nueve goles en nueve jornadas", terminó diciendo Senabre. "Milongas", respondió Manolo Oliveros, narrador del partido, a la reflexión de Dani Senabre.

"El equipo juega totalmente diferente", añadió José María Mingueya haciendo ver el por qué de la mejoría del delantero polaco. Además, Oliveros explicó que "Lewandowski firma por el Barça por unos años, con ese sueldo, para vivir en Gavá, Castelldefels, y jugar en el Barça. Y si él no quiere irse, que ha hecho bien, se queda".

Minguella también destacó el caso de Frenkie de Jong, que acaba de volver de lesión, y que "tiene paciencia para aguantar absolutamente todo y ser dueño de su destino". Además aseguró que "ahora le lloverán las propuestas por parte del Barça porque no quieren que se vaya libre, que se vaya gratis".

