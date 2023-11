La reflexión de Juanma Castaño tras recordar la queja de Pep Guardiola sobre las lesiones: "Al dueño del City"

Camavinga, el miércoles; Haaland, el jueves por la tarde; Vinicius Jr., el jueves por la noche; Oyarzabal, Ter Stegen y Onana, el viernes; Zaire-Emery, el sábado por la tarde; y Gavi, este domingo. El virus FIFA se ha cobrado una gran cantidad de víctimas, además de renombre, en el último parón de selecciones. "No somos más que marionetas de la FIFA y la UEFA", dijo hace unos años Toni Kroos, que se retiró del fútbol internacional de selecciones en 2021 a los 31 años. Todas estas declaraciones cobran sentido en estos días con un tema que ocupó El Tertulión del domingo de Tiempo de Juego.

Eduardo Camavinga, que sufre una rotura del ligamento lateral de la rodilla, estará de baja más de dos meses. La lesión de Vinicius Jr, una rotura de fibras con afectación en un tendón, dos y medio. Lo de Gavi parece que se va a alargar durante toda la temporada, a la espera de las pruebas a las que se someterá este lunes. Cuando sus jugadores se marchan con sus selecciones, en los equipos cruzan los dedos para que vuelvan todos sanos y salvos. Los principales clubes de Europa han perdido piezas clave y no es la primera vez que se quejan.

La queja de Pep Guardiola

Las declaraciones del entrenador del Manchester City dieron la vuelta al mundo. La carga de partidos y la aparición de las graves lesiones encendieron un debate que no estaba todavía en el foco: "En mi primera pretemporada tuve 25 días para preparar el primer partido contra el Skonto de Riga. Ahora te dan 4 días. Y al final mira cuantos cruzados... Te hacen ir a Asia, Estados Unidos, partidos fortísimos, la gente cae. Y sigue cayendo y seguirá cayendo. Porque 'show must go on'. Y si no está Courtois, ya habrá otro, y si no está Militao, pues otro, o Kevin, pues ya habrá otro".

Pep Guardiola recordaba en Movistar Plus que "el año próximo el Mundial de Clubes en Estados Unidos con 37 equipos": "Es demasiado, adaptarse, tirar, entrenar muy poco y energía en los partidos. Esto es una batalla perdida hasta que los jugadores se planten y digan 'no jugamos'. Y encima ahora metiendo más minutos, 110 o 112... Van a buscar la cantidad y no la calidad". Ahora, con lo ocurrido esta última semana, el sentido de estas palabras cobra notoriedad y por eso Juanma Castañolas recordó en El Tertulión del domingo de Tiempo de Juego, así como hizo este comentario.

La reflexión de Juanma Castaño

"Claro que el calendario es una barbaridad, una locura, pero la FIFA también puede decir, ¿pero qué estáis diciendo? Siempre en pretemporada, en vez de irse a un sitio fresco, como se iban antiguamente, Dinamarca, Suiza, Holanda... Hacer una pretemporada como Dios manda, jugar contra terceras divisiones para ir rodando hasta que venían los trofeos medianamente gordos y luego empezaba la temporada... ¿Qué estáis diciendo? Si os pegáis la vuelta al mundo a los jugadores, si no entrenan, si no hacéis nada y jugáis el partido de máximo nivel desde un principio, luego vamos y nos quejamos a la FIFA, sólo faltaba"

Este mensaje de un oyente provocó que siguiera el debate sobre si son los clubes, los jugadores o los entrenadores los que se tienen que plantar. "Pero a Guardiola, en esa queja que hemos escuchado y que estoy totalmente de acuerdo, hay que decirle", señala Juanma Castaño, "al primero que te tienes que quejar es al dueño del City y dile: oye, que no quiero ir aquí, que no quiero ir al otro lado, que no quiero ir a hacer esta pretemporada y jugar contra el Real Madrid, contra el Liverpool y contra el Chelsea". Gonzalo Miró respondía que "el dueño le dirá: pues, entonces, en lugar de cobrar tanto cobrarás, tanto menos equis".