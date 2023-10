La reflexión de Juanma Castaño tras escuchar la réplica de Carvajal a Aitana Bonmatí: "Clarísima"

Aitana Bonmatí, jugadora del Barcelona y de la selección española, ha sido la protagonista este domingo de 'Salvados', programa de La Sexta. La centrocampista, MVP del pasado Mundial que conquistó España tras ganar en la final a Inglaterra, confesó a Gonzo que "no esperaban más" de sus compañeros del combinado nacional masculino.

Audio





El programa de televisión reveló en sus redes sociales un avance del programa, que no dejó indiferente a nadie. "Actuamos como nos sentimos en ese momento", eran las palabras de Aitana Bonmatí sobre todo lo ocurrido con la Real Federación Española de Fútbol tras el polémico beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso.

Y agregaba: "Por fin tenemos altavoz, llegamos a casas y se nos ha escuchado".

La futbolista dejó claras las peticiones que todas las campeones realizaron tras lo sucedido durante la entrega de medallas, que ha dado lugar a una profunda reestructuración del máximo organismo del fútbol español. "No pedimo ni mucho menos cobrar lo mismo que los hombre, pedimos unas condiciones dignas. Estamos hablando de la primera divisiónd femenina profesional y en la mayoría de cosas solo ha cambiado el nombre", lamentaba Aintana Bonmatí.

Aitana Bonmatí fue la MVP del pasado Mundial y es la gran favorita a conquistar el Balón de Oro.Cordon Press





La respuesta de Dani Carvajal

Tras la victoria de España en Noruega los jugadores de la selección hablaron en la zona mixta del Ullevaal Stadion. Y uno de los protagonistas del postpartido fue Dani Carvajal, que respondió a las palabras de Aitana Bonmatí sobre el apoyo que la actual The Best esperaba de ellos.

El lateral derecho no comprendía las palabras de su compañera y decía entre dudas: "No sé, la verdad es que no sé a qué se puede referir con lo de apoyar más o no apoyar".

Dani Carvajal ha ofrecido una rueda de prensa en Las Rozas (Madrid) este miércoles.EFE

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Pero seguidamente agregó: "Al final ha pasado lo que ha pasado, ellas están reestructurando lo que ellas creen o con lo que no se sienten cómodas dentro de su entorno en la Federación. Y bueno, pues están reestructurando como bien digo, o intentado reestructurar todo el staff. Marketing, Comunicación, etc, etc...".

"Nosotros nos centramos en lo que nos toca, en ganar y en seguir a lo nuestro", conluyó dejando abierta la puerta a una posible división entre ambos vestuarios entre este asunto de Luis Rubiales.

Salidas en la Real Federación Española de Fútbol tras el caso Rubiales

La Federación, desde que se desatar la polémica en la entrega de medallas, ha tomado decisiones drásticas impulsadas por las presiones de las 23 campeonas del mundo.

La RFEF ha decidido prescindir desde entonces de Pablo García-Cuerco, director de Comunicación; Jorge Vilda, seleccionador femenino; Andreu Camps, secretario general de la Federació; y de Miguel García Caba, director del departamento de Integridad. Además de la dimisión forzosa que presento Luis Rubiales.

Todo ello se produjo dentro de la investigación que se encuentra realizando la Audiencia Nacional sobre un posible delito de agresión sexual y coacciones del expresidente de la RFEF sobre Jenni Hermoso. El juez, que lleva el caso, citó en las últimas semanas a varios miembros del organismo federativo y a varias compañeras de vestuario como Misa Rodríguez o Alexia Putellas.

Audio





'El Tertulión', con Juanma Castaño (15-10-2023)

Vuelve a escuchar 'El Tertulión de los Domingos' celebrando la clasificación de España para la Eurocopa de Alemania, con Juanma Castaño y los comentaristas de Tiempo de Juego.