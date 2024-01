La reflexión de Joseba Larrañaga sobre el árbitro y el VAR del Real Madrid - Almería: "Sacar la bilis hoy"

Fue una locura de partido el de este domingo en el Santiago Bernabéu. Pero aún fue superior, lo que provocó la polémica con el árbitro en el postpartido que comentó Joseba Larrañaga en Tiempo de Juego. El Real Madrid firmó una remontada de campeón. De ir 0-2 abajo contra el Almería, a hacerse con la victoria por 3-2 con tres intervenciones del VAR.

Carlo Ancelotti señaló que las decisiones del colegiado Francisco Hernández Maeso y las indicaciones desde el VAR de Alejandro Hernández Hernández fueron "correctas", pero se mostró comprensivo con las quejas del equipo andaluz: "El árbitro acierta en las tres, pero entiendo las quejas de los jugadores del Almería porque ganaban 2-0 compitiendo y luchando mucho".

El entrenador del Real Madrid también reconoció que antes de comparecer ante los medios estuvo revisando las imágenes de las jugadas polémicas del partido y se mostró tranquilo ante los comentarios que piensa que llegarán tras la remontada. "Estoy preparado, sí. No tengo problema".

MADRID 21/01/2024.- El centrocampista de la UD Almería Edgar González (i) celebra su gol durante el partido de LaLiga correspondiente a la jornada 21

No pensaban lo mismo en Almería. "Este partido lo ve todo el mundo", exponía el entrenador Gaizka Garitano en sala de prensa, "no es la primera vez que me pasa esto aquí, no tengo palabras para describir lo que ha pasado hoy aquí": "Ya habéis visto el partido y lo que ha pasado. Si digo mi opinión, luego me sancionan".

El árbitro y el VAR del Real Madrid - Almería

La primera revisión llegó para pitar un penalti a favor de los blancos, la segunda para anular un tanto del Almería y la tercera para corroborar un tanto de los blancos. Todo ello en menos de 20 minutos y en plena remontada de un Real Madrid que se fue al descanso perdiendo 0-2.

Todo comenzó con un penalti a favor del Real Madrid por mano de Kaiky. En la acción, los jugadores del cuadro almeriense pidieron falta de Rüdiger en el salto con otro futbolista del equipo andaluz, mientras Bellingham remataba y el balón daba en el brazo del brasileño. Hernández Maeso fue al VAR y pitó la pena máxima.

El Almería marcaba el 1-3 por medio de Sergio Arribas, pero la jugada comenzaba con un manotazo de Dion Lopy a Jude Bellingham para robarle el balón. Hernández Maeso estaba justo en frente de esa acción, pero no señaló nada. Después, Hernández Hernández le recomendó revisar el incidente y decidió anular el tanto.

MADRID 21/01/2024.- El defensa francés del Real Madrid Ferland Mendy (i) en un duelo aéreo ante Sergio Arribas centrocampista de la UD Almería durante el partido de LaLiga correspondiente a la jornada 21

Vinicius empataba el partido tras rematar un centro con una parte de su brazo entre el hombro y el tríceps. Hernández Maeso acabó dando el gol, aunque en ninguna repetición se ve con claridad con qué zona conecta concretamente, ya que en función de que lo haga más arriba o más abajo, es legal o no.

"Sacar la bilis hoy"

Joseba Larrañaga comenzó analizando todo lo sucedido en el encuentro entre el Real Madrid y el Almería, sobre todo, por las reacciones que estaba suponiendo. Xavi Hernández, después de que el FC Barcelona ganase al Real Betis en Sevilla, también lo comentó y señaló que "había cosas que no me cuadraban".

Por este comentario y otros muchos que se pueden leer en las redes sociales, Joseba Larrañaga señaló en Tiempo de Juego que "aprovechar para sacar toda la bilis que llevas acumulada hoy, cuando te han estado beneficiando en muchas ocasiones, provoca esta situación de histeria".