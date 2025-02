La reflexión de Guardiola sobre su futuro: "No sé si a un doctor le dicen que se está jugando el puesto, a un arquitecto, a un profesor..."

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, dijo este lunes que no tiene "la sensación" de que vayan a despedirle este curso, aunque "igual mañana" le "echan a la calle", antes del 'playoff' de Champions ante un Real Madrid con "grandes competidores" que "en los momentos difíciles sacan lo mejor de ellos", por lo que será un cruce "duro".

"No sé si a un doctor le dicen que se está jugando el puesto, a un arquitecto, a un profesor, pero no. Sé que en todos los estadios me cantan que me van a echar al día siguiente cuando estamos perdiendo, pero no tengo esta sensación", expresó el catalán en la previa del Manchester City-Real Madrid de este martes en la ida del 'playoff' de Champions.

Guardiola reconoció que, tras un primer tercio de curso complicado, sigue en el banquillo 'citizen' por los títulos en el pasado, ya que entiende que sin sus trofeos, "probablemente no estaría aquí". "Pero por la relación que tenemos seré yo mismo el que decida esto. Eso es lo que pienso, pero igual mañana me echan a la calle. No lo sé", concluyó sobre su futuro.

El técnico catalán reconoció que no lo han hecho "bien en la primera fase", por lo que merecen ese 22º lugar en la tabla con el que avanzaron al 'playoff'. "Hay que aceptar el desafío", expresó sobre el cruce con el Real Madrid. "Llega mejor que nosotros, todavía está en la cima de LaLiga y luchando contra el Atlético, que muestra de nuevo, en un año más, la consistencia, y es uno de los mejores Barcelonas, jugando excepcionalmente, y aún con eso, el Madrid es el líder. Son grandes competidores, en los momentos difíciles sacan lo mejor de ellos", elogió.

Cordon Press Pep Guardiola y Carlo Ancelotti se han convertido en enemigos habituales.

"Es líder, ha perdido más partidos de lo normal, porque el Madrid también el año pasado perdió muy poco, pero sigue ahí. Desde siempre, he tenido un gran respeto por el Madrid, por sus jugadores y por lo que hacen. No cambia esto, por hecho, ganar más o menos. No es fácil a veces cuando ganas Liga y Champions League, volver a enchufarte. Las temporadas son muy largas, hay millones de partidos y a veces tienes que vivir situaciones para darte cuenta de lo que necesitas para volver ahí", agregó.

Para Guardiola, "es imposible en 90, 180 ó 200 minutos" parar a Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Rodrygo Goes. "Son excepcionales, cómo combinan, la habilidad uno contra uno, cómo mantienen el balón. Tenemos que reducir su influencia lo máximo posible, sabiendo que eso va a suceder, aceptarlo. Sabemos que va a suceder, pero al mismo tiempo vamos a intentar imponer nuestro juego, no estar tan involucrados con el balón, y ser inteligentes, especialmente en el primer partido", analizó.

"No me fijo solo en su calidad de ataque, también en sus defensas, el impacto de Asencio es bueno, no sé si Valverde va a jugar en derecha o si Carlo va a hacer alguna cosa. Todos tienen talento, pero no lo sé solo yo, lo saben todos los contrarios", añadió sobre el equipo blanco, antes de reconocer que deben mejorar la "disciplina defensiva".

El City no ha estado "consistentes", al contrario que en los últimos años, cuando les definió ser "una máquina increíble cada tres días". "Por supuesto que podemos jugar bien mañana, en Madrid, pero la realidad es que hemos concedido muchos goles. Pero al mismo tiempo, no voy a renunciar a la confianza que nos dio los jugadores durante los últimos años ganando muchas cosas y jugando al más alto nivel. Sé que somos capaces de ganar", defendió.

"No podemos olvidar que una década atrás no estábamos aquí tan a menudo. Cada año hemos estado en las últimas etapas de la temporada, siempre hemos estado ahí. Es una honra y espero que nuestros aficionados nos apoyen", comentó, antes de negarse a hablar de favoritos. "Cuando perdimos el Bernabéu, erais muy favoritos. Entonces ganamos 4-0 y el año pasado éramos nosotros. Haced lo que queráis, lo que os apetezca. La eliminatoria será dura. El hecho de ser favorito o no cambia poco", valoró.

Finalmente, Guardiola comparó estos duelos entre el City y el Real Madrid con los Clásicos con el catalán y José Mourinho en el banquillo. "Han sido diferentes. Siempre había más ruido en los Barça-Madrid que aquí, por razones obvias. Fueron buenos partidos aquellos, con más ruido. Y estos también han sido buenos. Han caído dos veces por un lado, dos veces por otro. Los partidos han sido bien jugados por ambas partes, ha estado bien. La eliminatoria volverá a estar chula", concluyó.