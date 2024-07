La reflexión de Gonzalo Miró sobre el mercado de fichajes del Atlético: "Todos los años es lo mismo"

El Atlético de Madrid está teniendo un verano movido, pero solo en una dirección. El 'Cholo' Simeone ha tenido que despedirse de varias piezas importantes durante estas últimas semanas, y algunas de ellas han dejado dinero en las arcas del club. Sin embargo, hay muchas carpetas todavía por abrir y una gran cantidad de casos que resolver, especialmente en las llegadas.

Por un lado, el Atlético ya se ha despedido de Morata y Söyüncü, las dos únicas salidas que han dejado dinero al club madrileño. En el caso del delantero español, el Milan ha abonado el dinero de su claúsula (13 millones de euros) y su salida ha cogido por sorpresa a muchísimos aficionados, puesto que durante las primeras semanas de Eurocopa anunció que se quedaba para luego volver a sembrar la duda días después. Finalmente, tras ganar el campeonato europeo con España, Morata oficializó su salida. Por su lado, el turco fue traspasado al Fenerbahçe a cambio de 8,50 millones de euros.

Imagen oficial del fichaje de Álvaro Morata por el AC Milan | @acmilan





Las otras salidas relevantes de momento han sido las de Gabriel Paulista, que se marchó al Besiktas en un traspaso a coste cero, y la de Saúl Ñíguez, que tras muchos años sirviendo fielmente a Simeone ha puesto fin a su etapa en el Atlético de Madrid para recalar en el Sevilla, también sin dinero de por medio. Además, Memphis también se marchó al acabar su contrato. Está por ver qué otros movimientos en forma de salida se podrían dar de aquí al final del verano, porque en el fútbol nunca se puede descartar nada, pero estos cambios en la plantilla deben servir para una cosa necesaria: la llegada de nuevos jugadores.

Las llegadas, asunto pendiente

Por el momento, al Atlético de Madrid solo han llegado jugadores que terminaban sus cesiones. El 'Cholo' querrá ver a muchos de ellos durante la pretemporada, y puede que alguno logre quedarse con un lugar en el primer equipo, aunque de momento hay dos casos especiales. El primero de ellos es el de Samu Omorodion. El delantero ha despuntado en el Alavés tras ser fichado por el Atleti el verano pasado, y según apuntó Antonio Ruiz en El Partidazo de COPE a principios de junio, su llegada ahora va a suponer su salida, ya que los rojiblancos tienen un acuerdo con un equipo de la Premier para vender a Samu por 30 millones de euros.

El otro caso es el de Joao Félix. El portugués no ha brillado en el Barcelona y cada día que pasa está más claro que Laporta no le va a dar otra oportunidad pidiendo de nuevo su cesión, por lo que el jugador tiene un futuro muy incierto. Ni el Atlético le quiere ni él quiere quedarse, así que a ambos les interesa encontrar una solución, que de momento parece pasar por una vuelta al Benfica. El presidente del club luso, Rui Costa, confirmó que ya habían iniciado conversaciones con él, por lo que puede que su historia en Madrid esté cerca de terminarse para siempre.

Joao Felix celebrando su gol ante el Atlético de Madrid con el FC Barcelona en el estadio Metropolitano. | EFE



El aviso de Gonzalo Miró

En todo caso, está claro que el verano del Atlético de Madrid vuelve a ser difícil, especialmente para los aficionados. Estos esperan cuanto antes que la plantilla esté compuesta, y aunque todavía queda todo el mes de agosto, no es lo ideal que a menos de un mes del comienzo de LaLiga no haya soluciones claras. No obstante, sobre esta situación salió al paso el tertuliano de Tiempo de Juego Gonzalo Miró, que comentó que no es una situación normal pero que los de Simeone han sabido salir de estas cada verano.

"Todos los años pasa lo mismo. Siempre la misma imaciencia y la misma agonía. Eso no varía. Lo que hay que entender es que o tienes dinero para gastar o primero tienes que soltar fichas grandes y vender para poder firmar. No se puede hacer de otra manera. Tú no puedes fichar a quien quieras, como si es un delantero de 20 millones o de 60, si no salen Morata, Saúl, Savic, etc.", comentó Miró. Finalmente, también afirmó que "se va a fichar seguro" y que le llama mucho la atención "el drama que se vive en la afición del Atlético de Madrid cuando no se ha fichado todavía. Siempre ha pasado. Unos se van y vienen otros".





