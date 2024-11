Lo que refleja el acta arbitral sobre la expulsión del entrenador del Cádiz Paco López: "Hacéis lo que os da la p*** gana; eres una mala persona"

El Sporting se hizo fuerte en El Molinón y sumó una nueva victoria por 2-0 ante el Cádiz. Al término del encuentro, el entrenador del conjunto gaditano, Paco López, que fue expulsado durante el choque, atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa.

"Hablar del tema arbitral es complicado. Me ha parecido muy buen árbitro, el cuarto árbitro me ha parecido que entiende muy bien a los profesionales. Pero teníamos un asistente con muy poca empatía. Y es una lástima, porque el árbitro y el cuarto árbitro me han parecido muy buenos. A veces nos tienen que aguantar ciertos comentarios, pero es que es así. Mientras no haya un insulto o un menosprecio no debería pasar absolutamente nada", señaló Paco López en relación a su expulsión.

ACTA ARBITRAL

Sobre la expulsión, el acta arbitral señala lo siguiente: "En el minuto 90, el técnico Francisco José López Fernández fue expulsado por el siguiente motivo: Por dirigirse a mi AA1 con los siguientes términos: "Hacéis lo que os da la p*** gana", eres la p*** h****""

"Tras haber sido expulsado, el entrenador del Cádiz CF, D Francisco Javier López Fernández, permaneció en el área técnica recriminando a mi AA1 a viva voz: ¿Qué c***** te he hecho?", "eres una mala persona", tuviendo que ser sujetado por miembros del cuerpo técnico", aparece escrito también en el documento de Eder Mallo Fernández.

"Una vez finalizado el encuentro, cuando nos dirigíamos al túnel de vestuarios, nos esperó en el interior del mismo, y se dirigió hacia mi AA1 en los siguientes términos: "Eres una mala persona" en reiteradas ocasiones y a viva voz, teniendo que ser sujetado nuevamente por miembros del cuerpo técnico", concluye el acta.

TRIFULCA EN EL VESTUARIO

En el acta arbitral aparece reflejada una trifulca en el túnel de vestuarios: "Una vez finalizado el encuentro, cuando mi 4o árbitro ingresó en el túnel de vestuarios se encontró una trifulca multitudinaria entre un gran número de integrantes de ambos conjuntos. Sin poder observar ninguna conducta violenta o insulto concreto. Ambos delegados junto a las fuerzas y cuerpos de seguridad intervinieron separando a ambos conjuntos y finalizando el incidente".

Acta arbitral del Sporting - Cádiz

