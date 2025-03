Red Bull se harta de Lawson

La carrera del neozelandés Liam Lawson en Red Bull puede ser la más efímera de la escudería. El oceánico ascendía desde RB a finales de año después de que la escudería decidiera no renovar a Checo Pérez y colocarle como compañero de Max Verstappen y ahora, tras dos carreras en las que suma sendos ridículos, los austriacos valoran cargárselo.

De hecho, algunas informaciones apuntan a que Lawson no pilotará uno de los dos Red Bull en el Gran Premio de Japón de dentro de dos semanas y podría intercambiarse con Tsunoda, ahora en el equipo filial. Lawson arrancó la temporada con un 18º puesto en parrilla en Albert Park y un abandono en carrera después de un accidente con Bortoleto en el tramo final. No le ha ido mucho mejor en China donde arrancó último la prueba tras una clasificación muy deficiente y ha acabado 15º, mientras que su compañero ha sido cuarto.

El neozelandés fue una de las sorpresas del 2024 con el RB donde conseguía entrar en los puntos y cuajar buenas actuaciones. Sin embargo, no se ha adaptado al Red Bull, muy complicado de pilotar, y se encuentra muy lejos del rendimiento de Verstappen. Si quiere pelear el Mundial de Constructores con McLaren, Ferrari y Mercedes la escudería austriaca no puede hacer concesiones y podría no haber más oportunidades para Lawson.