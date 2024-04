El recuerdo más doloroso de la salida de Casemiro del Real Madrid: "Ancelotti estaba llorando"

Casemiro es uno de los jugadores más laureados de la hisotria del Real Madrid y uno de los más queridos por la afición. Después de nueve años en las filas del conjunto blanco decidió irse traspasado al Manchester United por 70 millones de euros en 2022. El cuadro merengue fichó a Tchouaméni para sustituir la salida del centrocampista brasileño.

El exmadridista lleva ya casi dos temporadas completas con el conjunto inglés y ha hablado sobre su salida en una entrevista para El Chiringuito de Jugones. "Lo había ganado todo. No es que no fuera a seguir apretando, pero quería cosas nuevas. No me dejaron salir tan fácil, pero quería aprender un idioma nuevo, jugar en otra liga. El United se ha portado muy bien desde el primer día", afirmó.

"Decidí irme un poco después de ganar la Champions. Ya veía que mi etapa en el Madrid había terminado, tenía buena edad para irme, quería seguir creciendo. La decisión no fue nada fácil, la gente me quería mucho. Sólo dudé una vez de irme del Madrid al Manchester United. Era un viernes y estaba todo hecho. Tenía que entrenar y no entrené, sólo faltaba la firma", apuntó.

"Fui a hablar con Ancelotti y él ya sabía que me iba. Entré a su despacho, se giró y estaba llorando. Carlo me dijo que no quería que me fuese, que me quería mucho... y ahí dudé. En el Madrid me querían muchísimo, pero ya había dado mi palabra al United y eso es más importante que cualquier cosa", añadió.