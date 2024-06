El récord del mundo de los 10K de Kipruto tenía trampa

El atleta keniano Rhonex Kipruto, medallista mundial de bronce en los 10.000 metros, ha sido sancionado durante seis años por la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) después de que un Tribunal Disciplinario dictaminara que las irregularidades en su Pasaporte Biológico del Atleta (ABP) se debían a "dopaje deliberado y sofisticado".

Tras considerar las alegaciones de los expertos, el Tribunal rechazó la defensa de Kipruto, concluyendo que "es más probable que la causa de las anomalías en el ABP se deba a la manipulación de la sangre", por ejemplo mediante el uso de eritropoyetina humana recombinante (rEPO), señalando al mismo tiempo que no había "ninguna otra explicación plausible" para los valores anormales.

El keniano, de 24 años, fue suspendido provisionalmente el 11 de mayo del año pasado por el "uso o intento de uso de una sustancia prohibida o un método prohibido", después de que se detectaran irregularidades en su ABP que se remontan a julio de 2018.

Ahora se le prohíbe competir durante los próximos seis años, hasta el 10 de mayo de 2029, y se le descalificarán algunos récords y resultados. Así, el récord mundial de 10 kilómetros en ruta en Valencia en 2020, la medalla de bronce en los 10.000 metros en el Mundial de Atletismo de 2019 en Doha y la victoria en los 10.000 metros en la Diamond League de Estocolmo 2019, entre otras marcas, serán anulados.

The AIU has banned Rhonex Kipruto (Kenya) for 6 years, from 11 May 2023 for the Use of a Prohibited Substance/Method (ABP case). DQ results from 2 September 2018 to 11 May 2023



Details here: https://t.co/BKq8zojQHB

Details here: https://t.co/aNSj06HMbMpic.twitter.com/iJVYlvXCcx