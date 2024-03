El Real Madrid de Arbeloa, eliminado de la Youth League

El menor acierto en el lanzamiento de penaltis apartó al Real Madrid de la fase final de la Liga de Campeones Juvenil, superado desde los once metros por el Milan, después de que, al término de los noventa minutos, el encuentro terminara empatado a un gol a pesar de que el conjunto blanco dispuso de muchas más ocasiones que no aprovechó.



Once disparos totales, cinco a puerta, en la primera mitad para el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa, pero solo un gol. Unas acciones de ataque encabezadas en los primeros minutos por César Palacios, quien disfrutó de dos buenas ocasiones para inaugurar el marcador; la más clara, en una jugada individual en la que dejó atrás a tres rivales, pero disparó al palo en el minuto 11.

Tomó el relevo Gonzalo García, quien, a la tercera, logró ver puerta. Tras dos disparos en el segundo palo sin éxito, aprovechando las salidas en falso del guardameta galo del Milan Noah Raveyre, hizo el 0-1 desde el punto de penalti en el minuto 33.



Una falta del italiano Vittorio Magni en la internada por el costado derecho de Jesús Fortea propició la pena máxima que Gonzalo convirtió con un disparo raso al palo izquierdo, siendo el cuarto tanto en la Liga de Campeones Juvenil para el ‘7’ madridista. Una ventaja que Hugo de Llanos pudo duplicar en el minuto 43, pero el guardameta Raveyre solventó en el mano a mano todas las dudas que dejó en el juego aéreo.



Se fueron con poco premio los de Arbeloa al descanso, y acusaron esa falta de acierto en el primer disparo del Milan en el partido. En un saque de banda, el italiano Diego Sia se marchó de Cristian David Perea y Jacobo Ramón, picando el balón en dos ocasiones, y superó a Ferrán Quetglas en el minuto 51.

Basta un giorno così ???? pic.twitter.com/XHd9ycst6y — AC Milan Youth Sector (@acmilanyouth) March 13, 2024

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

No fue hasta media hora más tarde cuando el Milan volvió a disparar a puerta, lo que demostró el dominio sin premio de un Real Madrid que tuvo que jugarse, sin éxito, en los penaltis la clasificación para las semifinales de la Liga de Campeones Juvenil. Comenzó disparando el Real Madrid ante un Milan que ya se clasificó para cuartos ganando en los penaltis al Sporting de Braga.

Y le sonrieron también los once metros contra el conjunto blanco. Tras dos aciertos, uno por cada equipo, el guardameta francés Raveyre le detuvo el penalti a Daniel Yañez. Jan-Carlo Simic anotó el suyo y dio la primera ventaja al conjunto italiano (2-1), que aumentó más tarde (3-2) con el disparo por encima del larguero de Pol Fortuny.

Con el Real Madrid en el alambre, Ferrán Quetglas dio una vida extra a los suyos deteniendo el disparo de Filippo Scotti (3-2), pero, a pesar del penalti con éxito de Gonzalo (3-3), los de Arbeloa necesitaban un fallo más del Milan para seguir con opciones. No fue así, Kevin Zeroli engañó a Quetglas y fue el Milan el que se clasificó a la Final a Cuatro de la Liga de Campeones Juvenil.