La reacción de Tomás Guasch tras escuchar las explicaciones de Joan Laporta: "¿Y os extraña que Florentino...?"

Este martes 14 de enero de 2025 era el día marcado por el presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, para dar explicaciones después de las polémicas inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor tras la cuatelar concedida por el CSD el pasado miércoles, justo antes de la semifinal de la Supercopa de España ante el Athletic Club.

DURO CON LA OPOSICIÓN

El presidente del FC Barcelona cargó contra su oposición en el entorno del club ya que considera que Víctor Font o la plataforma 'Som un Clam' de Joan Camprubí optaron por situarse del lado de los enemigos de la entidad cuando solicitaron su dimisión y sopesaron una moción de censura, y además negó que explotara en Arabia Saudí contra miembros de la RFEF.

"Pobre Barça si acaba en las manos de los que actualmente son oposición. Ojalá el Barça no acabe nunca en esas manos, porque anteponen sus intereses a los del club. Han perdido la oportunidad de demostrar que quieren al Barça. Seguro que tendrán más oportunidades y espero que aprendan de esto. Las mociones son excepcionales, yo he puesto algunos, pero siempre poniendo por delante los intereses del Barça. Y no era el caso. Todos los opositores querían esa moción y ahora recogen cuerda", manifestó en rueda de prensa.

EFE Joan Laporta, en rueda de prensa

Y es que Laporta se mostró beligerante contra la oposición y también contra parte de la prensa, tras unos días tensos por el 'caso Olmo' y esa sombra de la moción de censura. "Algunos habéis dejado ir mucha bilis y hasta odio. Y es algo muy triste de ver. Pero me quedo, en cuanto a los medios, con los que han sido prudentes y han quedado a la espera de las circunstancias, no como los que han ido a quemarlo todo. Hemos ganado y conseguido lo que queríamos y ahora los que han sido ignominiosos, se lo comen con patatas", argumentó.

NOMBRES PROPIOS

En la rueda de prensa, los periodistas preguntaron a Laporta por las declaraciones de Raphinha en la previa del partido ante el Athletic, y el presidente echó la culpa a las "preguntas envolventes" de los periodistas. Además, "no quiero dar bola" al tema de Heurtel y no despejó dudas sobre la posible salida de Ronald Araujo en este mercado de invierno a la Juventus.

REAL MADRID

Durante su comparecencia, Laporta agradeció a todos aquellos que han estado con él en todo este asunto y preguntado por el silencio de algunos clubes, entre ellos el del Real Madrid, el dirigente blaugrana mandó el siguiente mensaje: "Los clubs que no se han posicionado en contra, les estoy agradecido. Han visto claro que no era el camino. Podemos ser máximos rivales en el terreno de juego, pero fuera, dentro de un marco como sería la patronal, debemos defender los intereses de los clubes. Hay muchos clubes que no se han posicionado y les estoy agradecido".

EFE Florentino Pérez y Joan Laporta

Nuestro compañero Tomás Guasch, en su tradición sección de 'El Aguanís' en el programa de Deportes COPE en La Tarde con José Luis Corrochano, reaccionó, con su particular punto de vista, a estas palabras del presidente culé: "Qué magnífico Laporta ¿Y os extraña que Florentino esté enamorado de él? Pero si es para comprárselo. Es una mezcla de Lopera, Gil, Caneda, Gaspar, Tony Leblanc, Tony Soprano, Mr Bean. Bueno, si lo mejor del fútbol, querido, es lo que pasa entre partido y partido. Pero, ¿cómo queréis que dimita? Me voy a hacer socio del Barça para votarle. Bien, extraordinario. ¡Qué martes nos ha dado?"

