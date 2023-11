Las reacciones de Paco González y Manolo Lama a una de las jugadas más "inexplicables" de LaLiga

El Real Madrid venció (0-3) al Cádiz este domingo en la jornada 14 de LaLiga en Primera División en el encuentro que se disputó en el Nuevo Mirandilla, gracias a la pegada de un Rodrygo Goes que no estaba en los planes de Carlo Ancelotti de inicio, para que los madrileños duerman líderes, a la espera del partido del Girona que este lunes se medirá al Athletic en Montilivi a partir de las 21:00h, y que se podrá seguir en Tiempo de Juego.

Rodrygo Goes celebra con sus compañeros el segundo golEFE

El brasileño llegó tocado de la rodilla después de los encuentros con la selección de Brasil en este parón, pero las pruebas realizadas a su llegada a Madrid descartaron cualquier problema grave y Ancelotti contó con él para el choque de esta noche, aunque en un primer momento, Rodrygo iba a ser suplente, pero unos problemas estomacales apartaron a Brahim Díaz del once inicial y el '11' blanco fue su sustituto en el equipo.

Además de su doblete, Rodrygo también le dio una asistencia al inglés Jude Bellingham para que cerrara la victoria y poner ese 0-3 definitivo.

Durante el partido entre gaditanos y madridistas se pudo ver una jugada que generó gran sorpresa a los comentaristas de Tiempo de Juego, includo al propio Paco González, director y presentador, y al narrador del encuentro, Manolo Lama.

Esta jugada del Cádiz-Real Madrid no pasó tampoco desapercibida para los oyentes del programa líder de la radio deportiva española y mostraron también su sorpresa: "En 46 años que tengo jamás he visto algo parecido".

Los oyentes de Tiempo de Juego hablan también de la jugada surrealista del Cádiz-Real Madrid

Estos mensajes le sirivieron también a Paco González para recordar un acontecimiento de su infancia y que tiene cierta relación con lo ocurrido en el Nuevo Mirandilla.

Agustín, portero del Real Madrid, en un encuentro ante el LiverpoolCordon Press

Ancelotti alaba a Rodrygo

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, resaltó el buen partido del brasileño Rodrygo Goes: "Rodrygo ha vuelto, ha marcado la diferencia en el partido de hoy”, aseveró el técnico italiano, que destacó cómo su equipo se ha sobrepuesto a las numerosas lesiones. “Todas las bajas que tenemos son muy importantes, pero lo hemos manejado bien, el equipo ha estado muy bien en el campo".

Confesó Ancelotti que la duda era “Rüdiger o Alaba” en su sistema de rotaciones, pero optó por el alemán sabiendo que el Cádiz juega con balones largos.

Ancelotti resuelve las dudas entre Kepa y Lunin

Además, el técnico italiano adelantó en la rueda de prensa después del partido que, a pesar del buen hacer del meta Lunin, “si Kepa está bien contra el Granada va a jugar”.

Lunin, en el encuentro ante el CádizLaLiga

“Es un momento importante de la temporada porque hasta Navidad hay partidos importantes en Liga y también en la fase de grupos de la Champions”, explicó el italiano, destacando que “el partido de hoy" le da "mucha confianza para los próximos”.

Satisfecho Ancelotti tras el partido ante el Cádiz donde el delantero internacional español Joselu Mato nos dejó una de las imágenes de la temporada al no rematar a puerta vacía un disparo de Rodrygo, y ante la duda de si estaba o no en fuera de juego, Joselu decidió no meter el pie. Jugada, que como hemos visto anteriormente, despertó la sorpresa durante la retransmisión de Tiempo de Juego.

