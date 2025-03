La reacción de Dani Senabre tras el polémico horario del Barça-Osasuna: "Me hace mucha gracia"

El Juez de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado este lunes que el partido entre FC Barcelona y Club Atlético Osasuna se celebrará el próximo jueves 27 de marzo en una hora aún por confirmar, un encuentro correspondiente a la jornada 27 de LaLiga en Primera División y que fue suspendido el pasado 8 de marzo por el fallecimiento del doctor blaugrana Carles Miñarro.

horario con polémica

Este domingo, nuestra compañera Helena Condis ya adelantaba que el Barcelona no estaba de acuerdo con esta fecha, que finalmente ha sido la elegida para fijar el citado encuentro.

A pesar de la negativa azulgrana, esta era una de la pocas fechas libres que quedan. El gran problema que encuentra el Barcelona es que este partido se jugará después del parón de selecciones y Hansi Flick no podría contar ni con Raphinha ni con Ronald Araujo, que se van con Brasil y Uruguay, respectivamente.

APS / Cordon Press Los jugadores del Barcelona celebran un gol de Raphinha en la Liga de Campeones

Concretamente Raphinha jugará el Brasil-Argentina en la madrugada del 25 al 26 de marzo, y horas antes será Araujo quien dispute su encuentro ante Bolivia.

Además, una gran parte de los jugadores están convocados con sus países por lo que no tendrían descanso.

Por eso, la única alternativa hubiera sido esperar a ver si el Barça caía eliminado en Copa del Rey, y poder jugar ese fin de semana de la final de la competición, es decir, el 27 de abril, como se hará con el Villarreal - Espanyol aplazado por una alerta de temporal, pero para ello hubiera tocado esperar al próximo 2 de abril cuando se dispute la vuelta de las semifinales ante el Atlético de Madrid después del 4-4 del encuentro de ida.

Cabe destacar también que antes de su duelo copero, el Barcelona recibe al Girona el domingo 30 de marzo

Por todo ello, y tal y como han informado nuestros compañeros Helena Condis y Víctor Navarro, el Barcelon va a presentar un recurso contra ese horario para intentar cambiar de fecha el partido.

osasuna

Osasuna tampoco está a favor con jugar en esa fecha, tal y como ha podido saber nuestro compañero Alberto Sanz.

Desde el conjunto navarro se considera que jugar jueves y, posiblemente, domingo al atrasar el partido de San Mamés contra el Athletic (estaba previsto para el viernes 28 de marzo a las 21:00h) sería un agravio. Serían dos partidos fuera de casa en menos de 72 horas.

Por lo tanto, Osasuna mantiene su postura de la primera instancia y solicita que no se juegue el partido en esa fecha.

horarios

Noticia del horario del Barça-Osasuna que llega después de las quejas del Real Madrid durante las últimas horas por su horario del encuentro ante el Villarreal del pasado sábado, que llegó con menos de 72 horas de diferencia con respecto al choque del pasado miércoles ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones.

EFE Los jugadores del Real Madrid al término del encuentro ante el Villarreal

Quejas que incluso llegaron a más cuando Carlo Ancelotti llegó a asegurar que se plantarían si vuelve a ocurrir esto en otra ocasión y no acudirán a dicho partido si eso ocurre.

Situación que ocurrirá por ejemplo a la vuelta del parón de selecciones ya que el Real Madrid recibe al Leganés el sábado 29 de marzo a las 21:00h, y el martes recibe a la Real Sociedad en la vuelta de las seminales de la Copa del Rey.

reacciones

Son muchas las voces contrarias a la disputa del partido en ese día como podemos ver, y nuestro compañero Dani Senabre también se ha manifestado a través de su cuenta oficial en X.

"Me hace mucha gracia que el argumento por el que el FCB-Osasuna no se juega en las fechas que proponen ambos clubes es “porque desvirtúa la competición”. ¿Obligar a jugar sin Raphinha y Araújo no desvirtúa? ¿Hacerle la alineación al Barça no se lo carga todo?", apuntó Senabre.