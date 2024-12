Se reabre la guerra entre Mourinho y Guardiola: "Cuando gano quiero felicitar al rival, no estar pendiente de 115 denuncias"

José Mourinho nunca se ha cortado un pelo y mucho menos ahora en Turquía, alejado de los grandes focos en el banquillo del Fenerbahce. El técnico luso no se mordió la lengua en la rueda de prensa previa al partido de este fin de semana ante el Besiktas y respondió a la comparación que Guardiola se hizo con él y las Premier League que había ganado.

Y es que después del gesto del catalán a la grada de Anfield recordándoles los 6 títulos de Liga que había conquistado en Inglaterra cuando estaba perdiendo y recibiendo insultos de la afición del Liverpool, se abrió el debate comparando a Pep con The Special One. Una rivalidad que viene de lejos en sus años de enfrentamientos dirigiendo a Real Madrid y Barcelona.

EFE Guardiola señala a la afición del Liverpool sus 6 títulos de Premier League

Todo vino después de una pregunta que no gustó al técnico del City: “Viendo a Mourinho haciendo el gesto de que ganó tres ligas. No sé si lo recuerda... La gente lo compara a lo que hizo. Algunos piensan que ese gesto fue el inicio del final de Mourinho en el Manchester United". La respuesta de Guardiola fue muy llamativa: "Espero que ese no sea mi caso, pero al final somos parecidos. Mourinho ganó tres Premiers y yo seis, pero es lo mismo, estamos juntos en esas situaciones".

La respuesta de Mourinho no se ha hecho esperar: "Guardiola dijo algo sobre mí. Él ganó seis Premier Leagues y yo tres, pero yo lo hice limpiamente. Cuando pierdo, quiero felicitar a mi rival porque fue mejor que yo. Lo que no quiero es tener que estar pendiente de 115 denuncias por saltarme el Fair Play financiero", un palo en toda regla a su homólogo.