La razón por la que Marc Márquez considera la de Tailandia la mejor victoria de su carrera: "Top 1"

Marc Márquez es una leyenda del motociclismo. A sus 32 años atesora 8 títulos mundiales (6 en MotoGP, 1 en 125cc y otro en Moto2), 151 podios, 95 poles y 89 victorias en 268 carreras. Unos números al alcance de muy pocos. Sin embargo, este domingo en Tailandia se le veía más emocionado de lo habitual.

Había vuelto a ser líder del Mundial de MotoGP 93 carreras y 1.932 días después, pero no tenía nada que ver con eso. En una entrevista en DAZN, tras la victoria en Tailandia, se le veía al borde de las lágrimas y explicaba la razón: el segundo puesto en la carrera de su hermano Alex.

"Sí que es una carrera en la que me he encontrado muy bien, tenía un poquito más, esto me ha permitido poder salvar esta situación. ¿Qué decir? Súper contento de empezar esta nueva etapa así, intentaremos saborearla bien. No me voy a emocionar. Me emociono más al pensar que estamos primero y segundo con Álex en MotoGP. Esto, dos hermanos, no sé si lo habían hecho antes, pero es algo que lo hemos trabajado todo el invierno y no sabemos si lo repetiremos, pero el podio seguro que sí", comenzó explicando antes de acordarse de su madre que se había quedado en su casa de Cervera y no les había acompañado, como si había hecho su padre, en Buriram.

“Top 1. Para mí, siempre la familia ha sido lo más importante y con mi hermano, se lo ha ganado él. No me emocionaría si él no estuviera en el podio, pero sé todo lo que ha trabajado, así que top 1, es una felicidad inmensa, no hay más, en motociclismo no hay más que MotoGP, están los mejores pilotos del mundo. Poder compartir, aunque sólo sea un fin de semana, la primera y segunda posición con tu hermano, en un fin de semana normal, ni lluvia, ni caídas ni nada, estaban todos, excepto el campeón del mundo Jorge Martín, pero estaban todos en pista, esto es una cosa que... mi familia nunca ha pedido nada, porque siempre lo ha hecho todo por pasión, pero seguro que están muy agradecidos y, sobre todo, mis abuelos, mi abuelo que tanto lo seguía y lo estará viendo desde el cielo”, finalizó al borde del llanto.