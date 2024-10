La razón por la que Jürgen Klopp ha destrozado su imagen en el mundo del fútbol al fichar por Red Bull

El entrenador alemán Jürgen Klopp era nombrado este miércoles ‘jefe global de fútbol’ de la multinacional austriaca de bebidas energéticas Red Bull. Una operación sorprendente en la que uno de los mejores técnicos del mundo se comprometía durante los próximos 5 años, a partir del 1 de enero del 2025, con el proyecto en el que será mentor de entrenadores y directivos.

Klopp había dejado el Liverpool este verano después de 9 temporadas y había afirmado que tenía la intención de tomarse un año sabático, que ha durado apenas 6 meses. El germano tendrá el objetivo de desarrollar, mejorar y promover “el increíble talento futbolístico” que tiene a su disposición una factoría que cuenta con 4 clubes: Leipzig (Alemania), Salzburgo (Austria), New York (Estados Unidos) y Bragantino (Brasil).

Sin embargo, la decisión de Klopp no ha gustado nada en su país donde ha generado numerosas críticas. Y es que muchos acusan al técnico de vender sus valores al dinero y de traicionar muchas de las cosas que había asegurado durante su carrera.

Jürgen Klopp siempre había sido catalogado como un hombre de izquierdas, vinculado a clubes con marcados valores tradicionales: Mainz 05, Borussia Dortmund y Liverpool. Ahora se ha comprometido con una multinacional futbolística que controla varios clubes y que, por ejemplo, en su país es odiado por todas las aficiones rivales que no perdonan que el Leipzig sea un equipo creado a golpe de talonario y alejado de todo el romanticismo del fútbol.

"Klopp se presentó en Liverpool como 'The Normal One', en contraste con 'The Special One', Mourinho, lo que le valió elogios. Ahora, muchos creen que ha adoptado lo que es común en esta industria: seguir el dinero. Esta noticia ha causado gran malestar entre los hinchas", criticaba 'Der Spiegel'.

Cordon Press Klopp entrenó durante 9 temporadas al Liverpool

't-online.de' también se mostraba muy duro: "Su acuerdo con Red Bull destruye su imagen de hombre intachable y va en contra de lo que, según los seguidores, él representa. Para muchos, parece que Klopp ha hecho un pacto con el diablo. Ha derribado su propio monumento en un instante. Su reputación como icono carismático del fútbol alemán está gravemente dañada, dejando a muchos incrédulos. Tal vez este hombre no ame el fútbol tanto como siempre afirmó”.

"Klopp es tan falso como su dentadura", criticó el periodista Günter Klein del Münchner Merkur en sus redes sociales: “Dijo que siempre votaría por la izquierda, se une a una empresa cuyas actividades mediáticas han contribuido significativamente al ascenso de la derecha", añadió.

"Soy de izquierdas, por supuesto. Más de izquierdas que de centro. Soy de los que creen en el estado de bienestar, y por ello jamás pagaré un seguro privado de salud ni apoyaré a un partido porque prometa bajar los impuestos a los más ricos. Si hay algo que nunca haré en mi vida es votar a la derecha", llegó a decir un Klopp al que acusan de traicionar sus valores por el dinero de Red Bull.