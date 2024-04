Raúl García colgará las botas a final de temporada

El jugador navarro del Athletic Club, Raúl García, dejará el fútbol a final de la presente temporada a los 37 años. La leyenda rojiblanca ha disputado 20 temporadas como profesional en la máxima categoría, con un total de 811 encuentros hasta el momento y donde ha anotado 148 goles.

Esta retirada ha sido confirmada por el propio futbolista navarro (Pamplona, 11-07-1986) a través de las redes sociales con un vídeo en el que se le ve recogiendo las camisetas de los tres equipos que ha defendido a lo largo de su carrera profesional, doblándolas y guardándolas en la taquilla del vestuario.

Raúl ha comunicado su retirada a sus compañeros "esta mañana en las instalaciones de Lezama, en el gimnasio, el lugar -destaca el Athletic- en el que ha pasado horas y horas cada día para extender lo máximo posible su carrera".

El club vasco subraya que deja el fútbol un jugador "inolvidable", una "auténtica leyenda", un "ejemplo de profesionalidad y esfuerzo" que deja "unos números espectaculares".

Para el Athletic "es un auténtico honor que un futbolista de su enorme categoría haya cumplido casi una década con sus colores", ya que se trata de "un jugador que se marcha con un enorme reconocimiento profesional y futbolístico, y con la vitrina de trofeos a rebosar".

??? Raúl García, tras anunciar que cuelga las botas al final de esta temporada:



"La decisión no dependía de ganar el título o no, pero este es un colofón precioso para mi carrera"



"Me quedo con que la gente sienta orgullo por que yo haya vestido esta camiseta y defendido los… pic.twitter.com/DlfatmBhVg