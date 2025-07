Rakitic anuncia su retirada: "Querido fútbol, tengo una carta especial para ti..."

El jugador croata de 37 años Ivan Rakitic ha confirmado que cuelga las botas después de haber jugado este último año en el Hajduk Split de Croacia.

A través de una publicación en redes sociales, Rakitic anunció que se retira del fútbol: "Querido fútbol, tengo una carta especial para ti".

"Has formado parte de mi vida desde el primer día. Desde las canchas de Mohlin, mi ciudad natal en Suiza, hasta los estadios más grandes del mundo", comienza la carta.

"Me diste mi primera oportunidad en Basilea. Era solo un niño, pero me hiciste creer que todo era posible. Y eso fue solo el principio", añadió.

carrera

Diecisiete títulos son el palmarés del croata, dos UEFA Europa League como sevillista -en los que anotó 53 goles y dio 63 asistencias- y quince más en toda su carrera: cuatro ligas con el Barcelona, una Liga de Campeones y una Supercopa de Europa, dos Supercopas de España, un mundial de clubes y 4 Copas del Rey con los azulgrana, además de una copa alemana y otra suiza con el Schalke 04 y el Basilea, respectivamente.

Además, el croata se proclamó subcampeón del mundial de 2018 tras caer en la final contra Francia: "Vistiendo la camiseta de mi país. Representando a Croacia. Para un país pequeño como el nuestro, llegar a una final de la Copa del Mundo fue más que un logro deportivo, fue un momento eterno, un regalo para toda una nación".

Basilea, Schalke, Sevilla, Barcelona, Sevilla de nuevo, Al Shabab y Hadjuk Split ha sido el listado de equipos que han visto a Ivan Rakitic con su camiseta, además de la selección croata, con la que superó la centena de encuentros.

"Fútbol, me diste más de lo que jamás soñé. Me diste amigos, emociones, alegría y lágrimas. Me diste una vida entera, una vida que siempre llevaré con orgullo. Ahora es momento de decir adiós porque aunque me aleje de ti, sé que tú nunca te alejarás de mí. Gracias, fútbol. Por todo", concluye su emotiva carta de despedida.