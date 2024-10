'Rajadas' de Santi Comesaña y Marcelino contra el arbitraje García Verdura: "Una vergüenza, nos empató el VAR"

El Villarreal salió muy enfadado del partido de LaLiga de este domingo frente al Getafe, en el que el equipo azulón empató en el tramo final por un penalti transformado por Arambarri, y señalado por García Verdura tras revisar el VAR.

El colegiado revisó si hubo manotazo de Albiol sobre Bertug.

Santi Comesaña, en los micrófonos de Dazn, justo al término del partido, dijo que el enfado no era contra los jugadores del Getafe, sino "con el árbitro o con el VAR. Yo no puedo decir otra cosa que me parece una vergüenza. El balón no va ni ahí, Raúl ni lo ve, no sabe la fuerza con la que le da. O sea, ¿y pitas penalti?", se preguntó.

"No es la primera vez que pasa, pasa muchas veces, se premia al que grita, al que simula... Se premian constantemente estas cosas, van a seguir pasando", denunció.

Comesaña asegura que llegó a hablarlo con el árbitro en el partido: "Le dije, 'estabas pitando espectacular hasta que te entró el VAR. Cuando te entró el VAR, se te fue el partido totalmente a las manos'. Luego empezó a pitar los gritos en vez de pitar lo que veía".

"No empatamos nosotros, hizo que empataran el partido el VAR. Se nos va el partido porque lo decía el VAR y ya está".

Preguntado por si obtuvo respuesta del colegiado, Comesaña asegura que "no, al final protesta mucha gente y yo creo que al final ya se pone nervioso. Es que yo no creo ni que él sinceramente crea que es penalti, pero es que, como le llama el VAR, tiene que pitarlo. Está como medio obligado a pitarlo", protestó.

Para el jugador del Villarreal, "la jugada es intranscendente, acabo despejando yo el balón, el balón va a otro lado, Raúl ni lo ve, no sabe con la fuerza que le da, no sé. Yo es que no entiendo, para mí esto no es fútbol", concluyó contundente, antes de reafirmar su enfado: "Es verdad que el empate no sirve para quedar cuartos, siempre hay que sumar, nunca perder, pero bueno. Es jodido que pasen estas cosas y quedarte sin los puntos que son necesarios ahora mismo".

MARCELINO GARCÍA TORAL: "El árbitro quiso que ocurriera"

Tan duro como Comesaña también fue el entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, que criticó tanto la decisión del árbitro de VAR como la del árbitro principal de campo.

"El árbitro había estado pitando muy bien. Está al lado de la jugada, el balón va a otro lado y llega un árbitro en el VAR que está descendido", comentó en alusión a Figueroa Vázquez.

EFE Marcelino García Toral da órdenes desde la banda del Estadio La Cerámica

"Si estás descendido es porque no eres muy bueno", prosiguió su reflexión sobre la jugada "y entonces llama al árbitro, solamente afán de protagonismo y deja al árbitro pitar. Estoy convencido que si en vez de un árbitro joven hubiera sido un árbitro más experto no lo hubiera llamado".

"Me parece ridículo, pero bueno, el árbitro ha actuado por corporativismo, que es lo que solemos ver y el árbitro del VAR ha sido protagonista de algo que no ocurrió, pero que él quiso que ocurriera", denunció con dureza.