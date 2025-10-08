Rafa Mir, procesado por agresión sexual 'empleando violencia'

Rafa Mir, delantero del Elche, ha sido procesado por un delito de agresión sexual, según informa el diario Las Provincias. Los hechos de los que se le acusan ocurrieron el 1 de septiembre de 2024 en su domicilio de Bétera cuando el futbolista militaba en el Valencia.

Una joven denunció una violación con introducción de miembro corporal por vía vagina empleando violencia. Rafa Mir y ella se habían conocido esa noche en una discoteca, acudieron a su casa y allí se habría producido todo. Ahora, tendrá que acudir a declarar de nuevo ante la justicia, en calidad de procesado, el próximo lunes 13 de octubre en los juzgados de Llíria.

La jueza, que lleva el caso, considera que “existen indicios y no meras sospechas” de dos episodios de agresión sexual, mediante el uso de la violencia, por parte de Rafa Mir con la joven denunciante de 21 años. El primero habría tenido lugar en la piscina y el segundo en el cuarto de baño de la casa. En ambos se habría producido acceso carnal al haberle introducido los dedos sin su consentimiento, y pese a que la víctima “le decía que parase, que le soltase y le apartaba”, tal y como refleja el auto de procesamiento contra el futbolista.

La jueza impone también al futbolista, que lleva tres goles en este inicio de temporada con su equipo, una fianza de 12.500 euros para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles y al segundo procesado, su amigo Pablo Jara, otra de 5.000 euros por otra presunta agresión sexual a otra joven de 25 años amiga de la primera víctima.

EFE Rafa Mir celebra su gol al Sevilla esta temporada con el Elche.

¿Qué ocurrió aquel 1 de septiembre?

Conoció a Rafa Mir en una discoteca de Valencia de fiesta y a las 7 de la mañana se marchó en taxi de forma voluntaria al chalet del futbolista. En la parte trasera del vehículo viajaba el delantero detrás del conductor, en el medio estaba la víctima que denuncia haber sido violada y en el lado derecho la joven que mantuvo sexo consentido con este al llegar a la vivienda, y que ha denunciado al amigo, también detenido, por unos tocamientos en la piscina y una agresión, que le causó una herida sangrante en el labio, tras echarlas a la calle casi desnudas de muy malas formas.

La primera de las agresiones se habría producido en la piscina, después de que Rafa la tirara al agua al verla enfadada, según él mismo habría reconocido en su declaración. "No te enfades, hemos venido a pasarlo bien", le dijo después de salir de tener sexo consentido con su amiga en el lavadero de la casa. La segunda habría ocurrido en el baño de la casa.