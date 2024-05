Rafa Mir anuncia su nuevo campus de fútbol y sus redes sociales se llenan de insultos

No está siendo la mejor temporada para Rafa Mir en Sevilla. El delantero murciano intentó marcharse al Valencia sin éxito en dos ocasiones (verano e invierno), pero tras no conseguirlo tuvo que quedarse en la plantilla a las órdenes de un Quique Sánchez Flores que no le está dando mucho protagonismo.

Con la irrupción de Isaac Romero y la llegada de Alejo Véliz, más el intocable En Nesyri por delante, Rafa Mir se quedó sin sitio al igual que Mariano. En los últimos 10 partidos de LaLiga no ha ido convocado y no juega desde el 28 de enero ante Osasuna. Ahora, sin pisar el césped, ha vuelto a ser noticia por un pique en las redes sociales con un aficionado que le insultó a la raiz de la presentación de su campus de verano.

Como todos los años, el murciano llevará a cabo un campus veraniego en la localidad de Javalí Nuevo. Al anunciarlo en Instagram la publicación se llenó de insultos por parte de algunos aficionados que le echaban en cara su poca participación y le acusaban de no estar comprometido: "¿Qué vas a enseñar, a cómo no tener actitud en el campo? ¿O a cómo estar cobrando un dineral en un equipo y desear estar en otro y estar sin motivación?".

El propio Rafa Mir no ha podido morderse la lengua y ha contestado a uno de ellos con una contundente frase: "Ya está bien de tanta tontería, no tenéis ni idea". Todo apunta a que estos serán los últimos meses del murciano en el Sevilla donde llegó en el verano de 2021 a cambio de 16 millones de euros y tras salirse en el Huesca.