Las quejas del madridismo sobre una jugada de Rodrigo de Paul con Ceballos: "No va a aparecer en ningún medio"

Un gol de Kylian Mbappé en el minuto 50 equilibró el tanto inicial de Julián Álvarez de penalti en el 35, tras una infracción cometida por Aurelien Tchouaméni en un pisotón a Samuel Lino dentro del área, y Real Madrid y Atlético de Madrid empataron en el derbi (1-1) disputado en el Santiago Bernabéu.

Un resultado que mantiene la lucha por el título entre ambos equipos con un punto de ventaja a favor del conjunto blanco y con el Barcelona, tercero, a cinco puntos con un partido menos disputado, el que disputará este domingo ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán a partir de las 21:00h.

EFE Final del partido entre el Real Madrid y Atlético de Madrid

polémica

Hay dos jugadas que están dando mucho que hablar, tanto a merengues como a colchoneros. Por una parte ese penalti de Tchoauméni a Lino. Durante la retransmisión de Tiempo de Juego, el excolegiado internacional Antonio Mateu Lahoz fue claro al señalar que para él esa acción no era penalti: "Es muy increíble que hayamos llegado a que se arbitre a través de la foto, a través de la instantánea, a través de algo que no está relacionado con la naturaleza del juego. Esto es cambiar un deporte que nos ha apasionado durante muchísimos años, y siguen erre que erre".

Los atléticos, por su parte, reclaman una expulsión a Dani Ceballos por una acción sobre Pablo Barrios antes de esa penalti. Como apuntó Manolo Lama en el tramo final de Tiempo de Juego, y que fue la misma idea que se compartió durante el programa, es una jugada que al menos es "revisable" y que se podía haber sacado la tarjeta roja al centrocampista del Real Madrid.

Acción polémica entre Ceballos y Pablo Barrios

reclamación madridista

Durante ese tramo final de Tiempo de Juego, Roberto Morales realizó la siguiente reflexión: "Por cierto, que antes no me he mojado porque no lo había visto en el campo. Para mí es roja lo de Ceballos, pero en el Real Madrid me pasan una imagen que están denunciando de una entrada muy dura. El balón ya había pasado y hay una entrada muy dura de De Paul sobre Ceballos".

Una acción que recordó así Manolo Lama: "No es una entrada, es una patada. Os lo narro, es un balón en tres cuartos de cancha pasa la pelota, De Paul no llega y le pega una patada a la altura de la pantorrilla, por delante".

Jugada polémica entre Rodrigo de Paul y Ceballos

Esta jugada fue comentada en el Real Madrid Televisión en los siguientes términos: "Lo que ha sucedido aquí y el relato no lo ofrecerá, ha sido en el minuto 12. Mira dónde está Soto Grado, que está enfrente y esa patada se escucha porque va a la espinillera directa y esa patada se escucha a pocos metros de ella. Bueno, pues esto no va a aparecer en ningún medio salvo aquí y va a aparecer solo lo de Ceballos. No ha habido ni amarilla no ha pitado ni falta".

ANCELOTTI

"Pasa, no quiero hablar del árbitro", respondió Ancelotti en la primera pregunta de su rueda de prensa en el Santiago Bernabéu.

"El VAR ha pitado el penalti, el árbitro estaba muy cerca y ha visto muy bien lo que ha pasado. He visto otro penalti a favor del Athletic ante el Girona que la gente del fútbol esto no lo entiende", acabó opinando.

EFE Carlo Ancelotti, durante el derbi entre el Real Madrid-Atlético

Posteriormente, en una tercera pregunta se volvió a morder la lengua Ancelotti. "No quiero tirarme dentro a una polémica que ya es bastante grande, prefiero hablar del partido".

