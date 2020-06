¿Qué pensó Joan Capdevila al ser titular con España en la final del Mundial de 2010?

Joan Capdevila, todo un campeón del mundo y de Europa con España, también ha ejercido de comentarista en el torneo solidario de e-Sports de COPE y la Asociación Española de Futbolistas Internacionales (AEdFI). La jornada del viernes no ha podido tener un cierre mejor: invitado de lujo y partido de aúpa hasta el final, saldado con empate a 3 entre Heecthor97 y Dani_Ojados.

La ocasión era propicia para conocer algunos secretos de la victoria mundialista de La Roja en Sudáfrica 2010. Sin duda, fue el momento más importante de la trayectoria de Capdevila, cuyos sueños de grandeza (esos que a todos nos acompañan de niños) acabaron haciéndose realidad.

“En la tele ves a Matthäus, Maradona y todos esos grandes jugadores levantando la Copa del Mundo. De repente, estábamos ahí en Sudáfrica un grupo de amigos peleando por ella. Fue un privilegio poder estar ahí en primera persona. Impresiona muchísimo ver la Copa, cómo brilla. Hace 10 años ya, pero lo recordamos como si fuera ayer. Es como si nos hubiese tocado la lotería”, ha destacado el que fuera lateral izquierdo de la selección y también de equipos como Deportivo de La Coruña, Villarreal o Espanyol.

¿Qué pensó Capdevila justo antes de disputar la final del Mundial?

Se dio la circunstancia de que el jugador catalán fue el único titular que alineó la selección en la final ante Holanda que no militaba, a nivel de clubes, ni en el Real Madrid ni en el FC Barcelona. Una situación que generó una cierta incertidumbre a Capdevila en el momento de ver el once inicial. “Me entra ese miedo de decir 'Ostras, estoy rodeado de megaestrellas. No vaya a ser que la cague yo'. Intentaba esforzarme más para estar un poquito a la altura de ellos. Al menos, que no se vieran mucho mis carencias”, ha desvelado.

A pesar de que se consiguió la tan ansiada estrella de campeones del mundo, el camino para lograrlo no fue nada sencillo. “Fue un trabajo duro: lo pasamos muy mal. Empezamos ya perdiendo el primer partido. No fue un torneo muy brillante a nivel futbolístico, pero conseguimos ganar. Las pasamos canutas, la verdad”, ha recalcado Capdevila.

Poder formar parte de la mejor selección española de todos los tiempos resultó un hito de valor incalculable para el defensa de Tárrega (Lérida): “Ganar el Mundial es tocar el cielo, y la Eurocopa también. Tuve mucha suerte, fue un privilegio. La generación que teníamos era extraordinaria, de un gran talento. La selección española hizo algo histórico, que nadie ha conseguido: Eurocopa, Mundial y Eurocopa”.

La 'espinita clavada' de Capdevila en el fútbol

Sin embargo, no todo han sido alegrías en una carrera plagada de ellas. Capdevila tiene muy claro cuál es el momento de su vida deportiva que cambiaría si pudiera. “Tengo una espinita clavada, que la llevaré para siempre: ese descenso a Segunda con el Atlético de Madrid. Es la única que tengo. Me supo muy mal”, ha confesado.

Lo bueno es que hay muchos grandes momentos que tapan la amargura de aquella decepción. “Estuve siete años magníficos en el Depor y luego también en el mejor momento del Villarreal. Logramos algo histórico: un subcampeonato liguero. Lo celebramos como si hubiésemos ganado la Liga, con un autobús descapotable”, ha puesto en valor Capdevila en otro momento de la retransmisión.

Un partido imborrable para Capdevila

Fue en La Coruña, como jugador deportivista, donde Capdevila participó de otra velada para recordar como futbolista. Quizá, más aún que la que terminó con él y sus compañeros internacionales (él lo fue en 60 ocasiones) como campeones del mundo: la remontada en Champions ante el Milan, con Riazor como escenario (4-0).

“Veníamos de un resultado malo de la ida, bastante abultado. Lo que vivimos fue una noche mágica: en 45 minutos ya habíamos remontado la eliminatoria. Lo que se vivió ese día en Coruña no lo he vuelto a vivir en un estadio. El Milan era todopoderoso: Maldini, Nesta... Estaba preparado para ganar esa Champions”, ha expuesto, nostálgico a la par que orgulloso, uno de los protagonistas de la hazaña. Por todo lo vivido en Galicia, no es de extrañar que Capdevila desee con todas sus fuerzas que el Depor vuelva a Primera División cuanto antes.

El 'pique' de Capdevila con el Barça

Por si la conversación no era ya interesante, el toque de humor lo ha puesto el encuentro que Capdevila debía analizar: ¡Barça contra Barça! Al advertir este detalle, sus colores no han tardado en quedar claros. “¡Vaya partido en el que me habéis metido! ¿Esto es un castigo que me tenéis o algo? ¡A quién animo yo, que soy del Espanyol!”, ha bromeado con nuestros narradores.

El 'pique' no ha quedado ahí. “Lo peor es que todos los goles son del Barça. ¡Podrían haber hecho un 0-0!”, ha comentado Capdevila más tarde. Para su alegría, ninguno de los dos equipos azulgranas que se han medido de forma virtual ha logrado romper el empate antes del final de los 90 minutos reglamentarios. Para doble satisfacción del invitado: no ha visto ganar al eterno rival de su Espanyol y contribuye, con su presencia en la competición, a la hora de recaudar fondos para los lesionados medulares.