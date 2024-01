¿Qué nota es más fácil para un árbitro: sacar un cero o sacar un diez? Así lo explica Pedro Martín

La primera jornada en Primera División del año 2024 no comienza con muy buen pie en lo que a actuaciones arbitrales se refiere.

Pedro Martín, el especialista arbitral de Tiempo de Juego en la Cadena COPE, fue muy crítico con los árbitros de los primeros tres partidos de la jornada 19: Figueroa Vázquez en el Getafe - Rayo, García Verdura en el Real Sociedad - Deportivo Alavés, y Gil Manzano en el Valencia - Villarreal.

Y es que, si venimos de una jornada en la que uno de los diez árbitros de campo se llevó una puntuación de '0', los colegiados de los partidos de este martes tampoco tuvieron notas precisamente altas.

Sin ir más lejos, Figueroa Vázquez, se llevó un '1': "Éste se ha equivocado mucho, mucho, mucho pero se ha vestido de corto antes de salir al campo", explicó con cierto sarcasmo.

Greenwood, expulsado por Figueroa Vázquez durante el Getafe - Rayo Vallecano de Liga.





Durante el Getafe - Rayo Vallecano hubo tres expulsiones en el Getafe. El club azulón salió muy indignado no solo por los tres expulsados sino, de forma especial, por la tarjeta roja que vio Greenwood por decirle al árbitro, presuntamente, 'fuck you'. Bordalás, en rueda de prensa, explicó que "es buen chico. él no domina el castellano. Me ha comentado que ha dicho 'no me jodas' ".

El criterio de Pedro Martín para poner nota a los árbitros

El mal arranque arbitral de la jornada vino acompañada del razonamiento de Pedro Martín para poner sus notas arbitrales.

¿Qué es más fácil: que un árbitro saque un '0' o un '10'? ¿Qué le puede llevar al periodista de Tiempo de Juego a ponerle a un árbitro la nota más alta posible o la más humillante?

"Sacar un '10' es más difícil. Para poner un diez, tiene que pitar muy, muy, muy bien y que, por ejemplo, un compañero le llame al VAR y se mantenga en su decisión porque ésta es correcta", explicó Pedro Martín.

Para poner un '0', bastó con repasar la última jornada de 2023: en el Athletic - Las Palmas de la 18ª jornada de Liga, Martínez Munuera se llevó un 'rosco'. "Yo, para poner un cero, aparte de hacer un mal arbitraje, digamos que el árbitro tiene que estar de recochineo, que es lo que hizo Martínez Munuera en el penalti que pitó a Las Palmas en Bilbao, que lo hizo por el VAR", explicó.

En ese partido, con el marcador de 0-0 en San Mamés, Martínez Munuera pitó una pena máxima a favor del equipo insular cuando transcurría el minuto 28 y Paredes cargó contra Marvin. Sin embargo, el colegiado fue llamado al VAR y cambió su decisión, para enfado de jugadores y cuerpo técnico de Las Palmas.