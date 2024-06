¿Puede haber una sanción a España por jugar con Lamine Yamal?

La selección española está disputando una gran Eurocopa.Primeramente venció a Croacia en el debut por 3-0 en una gran primera parte, mientras que el pasado jueves, en la segunda jornada,los chicos de Luis de la Fuente realizaron una gran exhibición ante Italia, aunque el marcador solo reflejó el 1-0 final. Seis puntos que meten a España en los octavos de final y encima como primera de grupo, sin tener en cuenta el resultado del lunes ante Albania en el último partido de la Fase de Grupos. Sin embargo, estas buenas noticias pueden tener un aspecto negativo, tal y como apuntan desde Alemania medios como el Bild.

Los jugadores de la selección española celebran el gol de la victoria contra Italia.EFE

El diario Bild hace referencia a la Ley alemana de protección de la juventud en la que los menores (jóvenes menores de 18 años) no pueden trabajar después de las 20:00 horas. Esto se aplica no sólo a los alemanes, sino también a los jóvenes extranjeros que se encuentran en Alemania, y es aquí donde entra en juego el joven jugador del Barcelona, Lamine Yamal.

Lamine, con solo 16 años - cumple 17 el próximo 13 de julio -, está siendo una de las grandes estrellas del campeonato, y el pasado jueves salió de titular en el partido ante Italia que comenzó a las 21:00h. El atacante español jugó 71 minutos cuando fue sustituido por Ferran Torres.

Trayectoria de Lamine

Lamine Yamal ha disputado hasta el momento nueve partidos internacionales con España desde que debutó en la victoria por 7-1 ante Georgia en septiembre de 2023.

Lamine Yamal disputa el balón en el partido frente a Croacia.EFE

En aquel momento tenía sólo 16 años, un mes y 26 días. El seleccionador nacional Luis de la Fuente se rindió en elogios ante su jugador tras el triunfo por 1-0 ante Italia: “Lamine es un chico joven, un talento increíble. Esto es casi un regalo de Dios. Hay pocos jugadores que sean tan maduros y comprendan el juego tan bien como él”.

Un Lamine Yamal que se ha convertido en el jugador más joven en debutar en la Eurocopa y esto es lo que decía esta semana con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE: "No me asusta, juego igual. Intento centrarme en jugar bien y yo creo que al final solo me ayuda porque cuando haga algo bien se va a magnificar por mi edad, obviamente". Revive la entrevista al jugador internacional en El Partidazo de COPE en el siguiente vídeo.

¿Sanción a España?

La información de Bild añade también que existe una excepción para los atletas: Pueden estar en el campo durante los partidos nocturnos. En consecuencia, se les permite trabajar hasta las 23 horas.

Atendiendo a lo que recoge también el medio germanos ZDF, dentro de ese trabajo se incluye ducharse después de partido y las posteriores entrevistas hasta que salgan del estadio, y por tanto, si algo de esto sucede después de las 23:00h, podrían enfrentarse a una multa.

Los jugadores de la selección española celebran su primer gol ante ItaliaEFE

Bild ha consultado al experto jurídico de la Universidad de Konstanz Stephan Graf, el combinado español no corre peligro de sufrir consecuencias deportivas, es decir, que no se puede tomar ninguna medida contra el resultado, sin embargo, una vez en octavos, podrían enfrentarse a una multa de 30.000 euros.

Por otro lado, añade en ZDF que esto solo supone una amenaza en teoría ya que hasta la fecha, las autoridades no han tomado medidas ante incidentes de este tipo en el sector deportivo.

Canales de WhatsApp

