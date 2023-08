El PSG comunica a Neymar que se busque club

Otro bombazo más sacude la actualidad del PSG. Según ha informado RMC Sport, Luis Enrique y Luis Campos se han reunido con Neymar Jr, el cual no estuvo presente en el entrenamiento del pasado martes ni en el media day de este miércoles, para comunicarle que no cuentan con él esta temporada y que se busque club.

No solo se encontraba Neymar en esa reunión, sino que también había otro jugador importante: Marco Verratti. No solo estaba el italiano, sino que también se encontraban Renato Sanches, Hugo Ekitike y el español Juan Bernat, que también recibieron la comunicación de que no seguirán en el club la temporada que viene.

???? Absents du dernier entraînement et pas conviés au media day, Neymar et Marco Verratti ont été convoqués parmi un groupe de joueurs par Luis Campos et Luis Enrique. Les deux hommes les ont informés que le club ne comptait pas sur eux cette saison. — RMC Sport (@RMCsport) August 9, 2023

El deseo del PSG de deshacerse de Neymar no es nuevo, según añade RMC Sport. Pese a su gran papel en el partido ante el Jeonbuk, en el que anotó dos goles y firmó una asistencia, el club parisino se ha mantenido firme a la hora de decidir dar salida a Neymar.

Ahora, el brasileño tendrá que encontrar un destino, con los rumores de su vuelta a Barcelona, que parece inviable económicamente, encima de la mesa. Una revolución que se suma al lío de Mbappé, en un verano revolucionario en el PSG.