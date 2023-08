Las dudas de Xavi Hernández: "Dependemos mucho del fair play, veremos qué podemos avanzar..."

La edición de este año del Joan Gamper permitió conocer de primera mano qué piensa Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, sobre la delicada situación del club, que a unos días de comenzar su andanza en la temporada 2023-2024 de LaLiga EA Sports, tan solo tiene 13 futbolistas inscritos.

Ousmane Dembélé regresaba, precisamente, durante el partido a París, para intentar cerrar, al segundo intento, su incorporación a la disciplina del PSG. Se trata de una operación por la que el Barcelona recibirá entre 25 y 50 millones de euros, una cifra que podría ser insuficiente para seguir inscribiendo todos los futbolistas necesarios.

"Si Dembélé se marcha, vamos a necesitar reforzarnos", aclaró Xavi en declaraciones a TV3. "Veremos cómo acaba el mercado", sentenció.





Sigue abierta la hipótesis de que Neymar regresara al equipo, pese a que parece una operación difícil tanto por parte del PSG como por parte del Barça, donde no existe el pleno convencimiento de que la vuelta de 'Ney' fuera acertada. Preguntado al respecto, Xavi dijo que "no puedo avanzar nada sobre nombres de otros equipos. Veremos qué podemos hacer hasta el 31 de agosto, pero de nombres no puedo avanzar nada", contestó.

Ansu Fati marcó uno de los cuatro goles que el Barcelona sumó ante el Tottenham, y está en la terna de futbolistas que podrían acabar en el PSG: "Ansu está entrenándose muy bien, pero tampoco podemos decir nada. Hay competencia en el puesto y si se va Ousmane, necesitaremos refuerzos", insistió.