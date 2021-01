Sigue este martes 'Tiempo de Juego' desde las 19:00 horas con el Atlético-Sevilla y el Granada-Osasuna

Este martes se disputan los partidos aplazados de la jornada 1 y de la jornada 4 de LaLiga y podrás disfrutarlo en Tiempo de Juego desde las 19:00 de la tarde. A esa hora Granada y Osasuna se ponen al día en la clasificación al disputar en Los Cármenes el partido que tenían pendiente y el Atlético de Madrid recibirá al Sevilla sobre el ya despejado césped del Wanda Metropolitano.





Granada - Osasuna 19.00h

El Granada afronta el partido tras caer ante Real Madrid (2-0), el Eibar (2-0) y el Barcelona (0-4) en tres de sus cuatro últimos partidos de LaLiga Santander, ganando solo al Valencia (2-1); mientras que el Osasuna lo hace tras la inyección de moral que le ha supuesto el empate ante los de Zinedine Zidane en El Sadar.



El técnico Diego Martínez no podrán contar para el partido con el central Jesús Vallejo, que fue expulsado en el choque del sábado ante el Barcelona; ni con el central colombiano Neyder Lozano, lesionado de larga duración. El preparador gallego mantiene las dudas del medio francés Maxime Gonalons y de los defensas Víctor Díaz y Joaquín Marín 'Quini', que al final fueron baja frente al Barça pero a los que espera poder recuperar para esta martes, al menos a alguno de ellos.



Osasuna acumula cuatro empates consecutivos (Elche, Alavés, Real Sociedad, Real Madrid) por lo que buscará sumar su primera victoria dos meses y diecinueve días después de conseguirlo por última vez el 24 de octubre ante el Athletic de Bilbao.



El entrenador, Jagoba Arrasate, ha indicado que el de mañana será un encuentro "diferente", pero "igualmente" complicado que el último con el propósito de que los navarros sigan mostrando "la solidez defensiva para encontrar un buen resultado".

Atlético - Sevilla 21.30h

Aún bajo los efectos de la borrasca en Madrid, con el temporal de nieve que aplazó el partido del pasado sábado contra el Athletic visible en cada calle, Atlético de Madrid y Sevilla resuelven un duelo pendiente de la primera jornada entre la presión, la tensión, la intensidad y el frío en el Wanda Metropolitano, ya preparado para reanudar la competición.



El Atlético ha ganado once de sus últimos doce partidos de LaLiga Santander; ha logrado vencer 18 de sus 24 choques más recientes en casa -el último con público fue precisamente contra el Sevilla el 7 de marzo de 2019, con 2-2 en el marcador-; y tiene a Luis Suárez, esencial en seis de los últimos ocho goles de su equipo, o a Marcos Llorente, desbordante, incontestable y en un momento impactante.



El once de este martes será muy similar al que ha manejado Simeone en las últimas jornadas, ya sea con un 4-4-2 o con un 5-3-2: el portero Jan Oblak; los defensas Sime Vrsaljko (el técnico probó con él en la previsible retaguardia aunque Kieran Trippier ya esté disponible por la suspensión cautelar de su sanción), Stefan Savic, José María Giménez y Mario Hermoso; los centrocampistas Thomas Lemar, Marcos Llorente, Koke Resurrección y Yannick Carrasco; y el delantero Luis Suárez, acompañado en principio por Ángel Correa.



El Sevilla de Julen Lopetegui, que amplió este domingo su contrato por dos años con el club hispalense, hasta junio de 2024, visita el Wanda Metropolitano en buena forma -8 partidos invicto entre todas las competiciones- y con la ambición de plantarle cara al líder de LaLiga para escalar hasta puestos de Champions como premio para su renovado técnico.



Es probable que Lopetegui, cuya renovación ha acogido con ilusión la mayoría del sevillismo, mantenga su once más clásico, con la buena noticia de la recuperación del incombustible Jesús Navas, tras las molestias por las que fue sustituido el sábado, y con Jordán, el brasileño Fernando -clave en el medio campo- y Rakitic, si bien Óliver Torres también podría ser una alternativa en detrimento del croata.

Imagen del Wanda Metropolitano cubierto por la nieve.

