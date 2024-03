Sigue este sábado Tiempo de Juego desde las 13:00h con el Osasuna-Real Madrid y el resto de la jornada

El Mallorca, flamante finalista de la Copa del Rey, abrirá la jornada contra el Granada en Son Moix (14:00h). El Real Madrid, líder de LaLiga, visita El Sadar para jugar contra Osasuna (16:15h), en un duelo en el que los de Carlo Ancelotti buscarán mantener la ventaja al frente de la clasificación sin el sancionado Jude Bellingham. Getafe y Girona medirán fuerzas en el Coliseum a las 18:30h, en un choque donde los catalanes querrán seguir soñando con la Champios. Y cerrarán la jornada Athletic y Alavés en San Mamés a las 21:00h. Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama desde las 13:00h, en COPE.

Mallorca - Granada (14:00 Horas)

El Mallorca abrirá la jornada sabatina recibiendo a un necesitado Granada en Son Moix (14.00), en lo que será la penúltima prueba de los de Javier Aguirre antes de afrontar la final de la Copa del Rey ante el Athletic. Un duelo en el que los baleares necesitan puntuar si no quieren verse presionados por los equipos que luchan por evitar el descenso, del que podría acabar la jornada separado únicamente por dos puntos.

Su rival vivirá en Mallorca una de las 10 finales que precisa ganar si quiere, al menos, tener alguna opción de salvar la categoría. Sin embargo, no son muy halagüeños los resultados obtenidos a lo largo de la temporada lejos de Los Cármenes, donde solo ha sumado dos de los 39 puntos posibles, no logrando ningún triunfo en Liga desde su vuelta a Primera Divisón. Eso sí, a favor del Granada están sus buenos resultados en Mallorca, donde no ha perdido en sus últimas cinco visitas, en las que ha salido victorioso en tres de ellas.

Aguirre no podrá contar con el sancionado Samu Costa, por el que entraría en el once Antonio Sánchez, ni con el lesionado Valjent. Por su parte, 'Cacique' Medina tendrá a su disposición a Uzuni, que se ha recuperado finalmente de una contusión en el ojo, aunque pierde a Sergio Ruiz, que cumple ciclo de amarillas.



Osasuna - Real Madrid (16:15 Horas)

El Sadar recibe este sábado (16.15 horas) al líder de la competición, que no pierde en el feudo 'rojillo' desde enero de 2011. Desde entonces, ocho encuentros, con cinco triunfos madridistas y tres empates, aunque la intensidad que imprimen los locales impulsados por su grada será un factor a favor de Osasuna para frenar al Real Madrid, en el último compromiso liguero antes del parón internacional.

El siempre enérgico recinto navarro y un Osasuna en buena dinámica, salvo su reciente derrota (2-0) en Montilivi, será un examen de nivel para la mejoría de los de Ancelotti, que dejaron atrás, de momento, las dudas de juego con un balsámico y contundente 4-0 en el Santiago Bernabéu al RC Celta.

La goleada en Liga permitió olvidar rápidamente el rácano encuentro de los madridistas en la vuelta de octavos de Champions ante el RB Leipzig (1-1) la semana pasada. La poca ambición y ritmo se transformó en todo lo contrario ante los gallegos, en un duelo con rotaciones y en el que los madridistas demostraron más hambre y colmillo.

Una actitud que no puede perder en El Sadar para seguir su buen hacer como visitante --solo la derrota de septiembre en el Metropolitano--, aunque viene de sumar dos empates. Y los blancos no enlazan tres empates desde la temporada 2017-2018, un balance que de ampliarse permitiría a sus perseguidores Girona y FC Barcelona recortar su ventaja, de siete y ocho puntos, respectivamente.

El Real Madrid defenderá su condición de mejor visitante --25 goles a favor y 11 en contra-- y su solidez como líder, subiendo escalones hacia el título. Y lo buscará en el partido 900 de Carlo Ancelotti en Primera División en las cinco grandes ligas. "Es un partido muy importante que nos exige mucho. Queremos acabar bien esta parte de la temporada, llegamos a este parón en una buena posición y tenemos que acabarlo bien en un partido importante", indicó el técnico.

El de Reggiolo no podrá alinear por segunda jornada consecutiva al sancionado Bellingham, al que sustituirá un Brahim que suele rendir a un alto nivel, después de la polémica por su elección para jugar en Marruecos. En el centro del campo, Tchouameni, Camavinga, Kroos y Modric pelearán por dos posiciones, con Valverde como fijo. En ataque, un Rodrygo con la pólvora mojada --un gol y una asistencia en los últimos once partidos de Liga-- podría verse relegado en favor de Joselu.

Los 'rojillos' se plantaron en Rubén Peña y Aimar Oroz son baja para la visita del Real Madrid, con Catena ya en dinámica de grupo. Así, Jagoba Arrasate podría recuperar los cuatro defensas, con Moi Gómez como titular en el centro del campo junto a Moncayola y Torró. Arriba, Budimir y su olfato goleador serán la gran amenaza para el Real Madrid, con 14 dianas en 28 encuentros.

Con su derrota por 2-0 ante el Girona en Montilivi el pasado fin de semana, Osasuna cortó su racha de cuatro jornadas sin perder (3V y 1E). Frente al Real Madrid, los navarros buscarán mejorar su rendimiento ante los equipos de la zona alta, ya que todavía no ha puntuado ante conjuntos del 'top 5'. Sin embargo, llega al duelo ante los madridistas con el 4-0 de la primera vuelta y un balance de 20 partido invicto ante Osasuna, con 15 triunfos merengues.

El Sadar debe ser el mejor aliado de los de Arrasate si quieren engancharse, en una de sus últimas oportunidades, al tren de Europa, ahora décimos con 36 puntos, virtualmente salvados y a siete puntos de la Conference League. Será clave el desempeño defensivo, ya que en cuatro de sus últimas cinco victorias en casa, Osasuna mantuvo la portería a cero.

Posibles Alineaciones:

CA Osasuna: Herrera; Areso, Unai García, Herrando, Mojica; Torró, Moncayola, Moi Gómez; Rubén García, Budimir y Arnáiz.

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Tchouameni, Valverde, Kroos; Brahim, Joselu y Vinícius.

Getafe - Girona (18:30 Horas)

El Girona afrontará ese partido en el Coliseum con la necesidad de volver a mostrar una imagen competitiva a domicilio, el gran talón de Aquiles de los de Míchel Sánchez desde que comenzara el año 2024. Y es que el equipo gironí tan solo a conseguido una victoria en sus últimos cinco partidos ligueros lejos de Montilivi, encadenando tres derrotas en los tres últimos.

Además, la prueba del Coliseum apunta a ser de las más complicadas en lo que resta de temporada, ya que el equipo de José Bordalás solo ha perdido en casa un partido desde que el técnico se hiciera cargo del banquillo en el tramo final de la pasada temporada; fue ante el Real Madrid, sin contar la derrota ante el Rayo porque el Getafe actuó como local en el Metropolitano. A esto se suma que, en los tres partidos que han disputado ambos equipos en Primera División, ninguno se saldó con victoria visitante, cayendo dos del lado local y otro en empate.

Un Getafe cuyos resultados en las últimas jornadas, solo ha sumado dos de los últimos 12 puntos en juego, ha hecho que quede un poco en tierra de nadie en la clasificación estando a siete puntos de la séptima posición ocupada por el Betis, que podría dar acceso a Conference League en caso de que el Athletic Club ganara la Copa del Rey. Además, a la mala racha de resultados se suma la pésima noticia de que su mejor jugador y máximo goleador esta temporada, Borja Mayoral, estará en el dique seco lo que resta de curso.

Además, Míchel no podrá contar con los lesionados Tsygankov, David López y Yangel Herrera, por lo que Portu y Juanpe apuntan a titulares. Por su parte, Bordalás, tiene disponibles a toda la plantilla a excepción del anteriormente mencionado, Borja Mayoral, y Arambarri, siendo Latasa el principal candidato a sustituir al delantero español en el once.



Athletic - Alavés (21:00 Horas)

En San Mamés, Athletic y Alavés se enfrentarán en un derbi en el que los rojiblancos podrían colocarse en la cuarta posición de LaLiga EA Sports, al menos de manera momentánea. Para ello, los pupilos de Ernesto Valverde necesitan vencer, resultado asiduo ante su público esta temporada, ya que ha ganado siete de sus últimos ocho partidos ligueros y encadena 16 partidos sin perder ante su público.

?? "Es un derbi, con la connotación emocional que ello tiene"



?? "El @Alaves nos va a complicar mucho. Estamos centrados en sacar tres puntos muy importantes"



??? Ernesto Valverde, concentrado antes del #AthleticAlavés#AthleticClub ?? pic.twitter.com/9g097JsrW0 — Athletic Club (@AthleticClub) March 15, 2024

Así, los 'leones' no pierden un derbi en San Mamés ante el Alavés desde 2005. Desde entonces, el balance es de cuatro victorias y tres empates. Y en caso de ganar al conjunto babazorro, conseguiría su sexto triunfo consecutivo como local en un derbi vasco, duelo regional en el que no cae derrotado en casa desde diciembre de 2020.

Por su parte, el Alavés llegará a San Mamés sin la exigencia de la clasificación, ya que con 32 puntos a falta de 10 jornadas se encuentra 10 puntos por encima de los puestos de descenso. Pese a ello, los de Luis García quieren lograr cuanto antes los 40 puntos que supondrían de manera virtual la salvación, y para ello necesitan lograr un triunfo fuera de casa que se les ha resistido en sus dos últimos partidos a domicilio, en los que cayó ante Osasuna en El Sadar (1-0) y empató frente al Betis en el Villamarín (0-0).

En el apartado de bajas, Valverde recupera a Ander Herrera, aunque no podrá contar con el sancionado Aitor Paredes, por el que Yeray entraría en el once, ni Yuri Berchiche, al que sustituiría Lekue en el carril zurdo. En el conjunto vitoriano, Luis García tendrá a su disposición a toda la plantilla a excepción del lesionado de larga duración Aleksandar Sedlar.



