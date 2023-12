Sigue este sábado Tiempo de Juego desde las 13h con el Valencia-Barcelona y el resto de la jornada

El duelo entre Celta y Granada abrirá la jornada del sábado en LaLiga a las 14:00h, en un duelo en la zona baja de la clasificación. A las 16:15h se enfrentarán Athletic y Atlético de Madrid en San Mamés en el día de la clausura del 125 aniversario del club vasco, en un partido en la que ambos equipos miran hacia la Champions. El Sánchez Pizjuán será el escenario del Sevilla-Getafe a las 18:30h con el futuro de Diego Alonso en el aire. Y cerrará la jornada en Mestalla el choque entre Valencia y Barcelona a las 21:00h. Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño desde las 13:00 horas, en COPE.

Celta - Granada (14:00 Horas)

La zona de descenso tendrá a las 14.00 horas un tenso duelo directo en el Estadio de Balaídos entre el Celta, antepenúltimo, y el Granada, penúltimo, aunque sólo los locales podrían salir de la 'quema'.

El choque es vital para los dos equipos, que comparten mala racha ya que no saben lo que es ganar en LaLiga EA Sports desde hace mucho tiempo. De hecho, entre ambos sólo han ganado dos partidos, el 'celeste' en Almería el pasado 1 de septiembre, y el nazarí, una semana antes, ante el Mallorca (3-2).

El conjunto que entrena Rafa Benítez, a tres puntos de la salvación, espera poder brindar su primer triunfo ante su afición y para ello necesitará mejorar sus números ofensivos, con sólo cinco goles anotados en casa y sólo uno en total en sus tres últimos partidos. Delante, los de Alexander Medina, a cinco de la permanencia y que lejos del Nuevo Los Cármenes tampoco ven puerta con facilidad (8) y además encajan mucho (20, 2,5 por encuentro).

El técnico madrileño podría repetir el once con el que empató sin goles el pasado lunes ante el Rayo Vallecano, con la posible vuelta de Iago Aspas, suplente en Vallecas, en lugar de Tasos Douvikas, titular, mientras que el uruguayo parece que tampoco tocará el equipo con el que empató (1-1) también el pasado lunes ante el Athletic Club.

Athletic - Atlético (16:15 Horas)

Athletic Club y Atlético de Madrid miden sus fuerzas este sábado (16.15 horas) en San Mamés, para un partido en el que los 'leones' querrán clausurar el 125 aniversario del club con una victoria que les garantice acabar el 2023 en posiciones europeas, mientras que el equipo de Diego Pablo Simeone busca sumar tres puntos con los que dormiría a cuatro del líder Girona FC y a dos del Real Madrid.

El Athletic recibe a un rival en una jornada festiva para los bilbaínos, que clausuran dicha efeméride. Un encuentro especial para ambos debido a que el origen del club colchonero está estrechamente ligada al bilbaíno, y en el que el Atlético de Madrid intentará lograr una victoria que lo acerque a la cúspide liguera.

Los pupilos del 'Cholo' Simeone se encuentran a siete puntos del Girona y a cinco del Real Madrid. Por ello una victoria en San Mamés, campo en el que solo han conseguido el triunfo en Liga en una de sus últimas cinco visitas, les permitiría presionar tanto a catalanes como merengues. No será una empresa fácil para los colchoneros, que tendrán enfrente a un equipo que encadena siete citas como local sin perder y que ha sumado 17 de los últimos 21 puntos en juego en San Mamés.

Eso sí, los madrileños contarán con el factor Antoine Griezmann. El delantero galo tiene a los 'leones' como su víctima más propicia, y firmó su primera gran noche como rojiblanco en la capital del bocho en la jornada 16 de la temporada 2014/15 gracias a un 'hat-trick' ante los vascos.

En total, desde que debutara en 2009 como profesional en la Real Sociedad, Griezmann se ha enfrentado al Athletic en 30 ocasiones, habiendo visto puerta ante ellos 14 veces, más que ante cualquier otro rival. Por ello, Ernesto Valverde destacaba en la previa del partido que su equipo deberá prestar especialmente atención al '7'.

Por otro lado, los pupilos de Simeone tendrán la oportunidad, en una de las grandes plazas del fútbol español, de dar un puñetazo encima de la mesa a domicilio, su gran asignatura desde el comienzo de temporada. Lejos de los números sobresalientes que presentan en el Metropolitano, donde han sumado el 100% de los puntos en juego, el Atlético está viendo cómo se alejan sus rivales en la lucha por el título por su quehacer lejos de Madrid.

Desde que comenzó LaLiga EA Sports, los rojiblancos han disputado siete encuentros a domicilio, logrando la victoria en tan solo tres de los encuentros. Además, en sus dos últimas visitas, Las Palmas y Barcelona, cayeron derrotados. En caso de volver a hacerlo en San Mamés, igualarían su peor racha de derrotas lejos de su público desde diciembre de 2021 cuando encadenaron tres derrotas ante Real Madrid, Sevilla y Granada, respectivamente.

En frente tendrán a un Athletic que se encuentra inmerso en su segundo mejor arranque de Liga en el siglo XXI. Los de Valverde son quintos en la tabla con 29 puntos, y un triunfo les permitiría acabar la jornada a dos puntos del Atlético de Madrid, o lo que es lo mismo, de los puestos de Liga de Campeones. Además, los vizcaínos vienen ganar a Celta y Rayo Vallecano en San Mamés consiguiendo anotar 4 goles en ambos partidos, y tan solo se quedaron sin marcar como locales en el estreno liguero ante el Real Madrid.

A nivel individual, Valverde cuenta con un gran momento de sus jugadores de ataque. Ante su público, Gorka Guruzeta, los hermanos Iñaki y Nico Williams y Oihan Sancet, han anotado 12 goles y repartido seis asistencias. Uno números ofensivos brillantes para un conjunto que es el máximo goleador de la competición como local con 22 tantos, seis de ellos de Guruzeta, que es el máximo goleador de Primera División ante su público.

En el apartado de bajas, el Athletic llega muy mermado al choque debido a las ausencias de los lesionados Ruiz de Galarreta, Óscar De Marcos, Dani García y Yeray Álvarez, y del enfermo por gripe Iker Muniain. Aunque recupera a Mikel Vesga, que sufrió una lesión en el calentamiento previo al Athletic vs Rayo Vallecano, y que no pudo ser de la partida ante el Granada. En su lugar, Yuri Berchiche -desplazando a Iñigo Lekue al lateral diestro- y el anteriormente mencionado Mikel Vesga, apuntan a ser las novedades en un once de Valverde en el que repetirían los cuatro de arriba.

Por su parte, el Atlético de Madrid, que viaja a Bilbao con toda la plantilla a excepción de los lesionados Pablo Barrios y Thomas Lemar, podría realizar rotaciones para dar descanso a un equipo que va a acumular cuatro partidos en menos de 10 días. En esas, jugadores como Roro Riquelme, Marcos Llorente o César Azpilicueta podrían contar con minutos como titulares en San Mamés.

Posibles Alineaciones:

Athletic: Unai Simón; Lekue, Vivian, Paredes, Yuri; Ander Herrera, Vesga; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.

Atlético: Oblak; Nahuel Molina, Giménez, Witsel, Azpilicueta, Riquelme; Llorente, Koke, De Paul; Morata y Griezmann.

Sevilla - Getafe (18:30 Horas)

En el Ramón Sánchez-Pizjuán (18.30 horas), el Sevilla y Diego Alonso vivirán otro examen para tratar de aliviar su delicada actual situación, con el riesgo incluso de poder caer al descenso si caen ante un Getafe más sólido como local que a domicilio y en una situación mucho más relajada.

El equipo sevillista no consigue levantar cabeza y ya acumula casi tres meses sin ganar en Liga desde que golease (5-1) en casa a la UD Almería, todavía con José Luis Mendilibar en el banquillo. Su relevo en el banquillo, en cambio, no ha podido todavía disfrutar ninguna alegría más allá de las de Copa del Rey ante rivales de categorías inferiores y el adiós a Europa del pasado martes tampoco ha ayudado demasiado.

Los hispalenses deben ahora centrarse ya en coger aire en Liga donde tendrán tres partidos en una semana para cerrar el 2023 de la mejor manera posible. Tras el Getafe, visitará al Granada y, en partido aplazado, al Atlético de Madrid, tres partidos claves para tener unas días festivos con algo de paz, al menos en lo deportivo.

Sin embargo, el Sevilla se medirá a un oponente que sabe leer bien cuando enfrente tiene a un equipo con urgencias. El Getafe ha recuperado su rocosidad de antaño con José Bordalás y se está mostrando como un rival complicado de ganar, menos cuando sale del Coliseum donde está invicto y donde ha sumado 18 de sus 22 puntos.

En cambio, como visitante, el conjunto 'azulón' no termina de dar con la tecla y todavía no sabe lo que es ganar a domicilio, con sólo cuatro empates y muchos problemas para dejar su portería a cero, lo que ha logrado únicamente en su desplazamiento a Palma de Mallorca y algo que necesita para aprovechar el gran momento goleador de Borja Mayoral y acercarse a la séptima plaza del Betis que tiene a cuatro puntos.

Diego Alonso seguirá con los problemas de sus numerosas bajas (diez) que le impiden repartir esfuerzos, pero al menos recupera para este partido a un jugador importante como el argentino Lucas Ocampos, sancionado para el duelo ante el Lens, y también a Suso para un once que volvería a su defensa de cuatro. José Bordalás, por su parte, tiene sancionado a Domingos Duarte, pero vuelve a tener a Omar Alderete, Damián Suárez y Diego Rico, que se perdieron por sanción la victoria ante el Valencia y se perfilan titulares.

Valencia - Barcelona (21:00 Horas)

El Valencia CF recibe este sábado al FC Barcelona en Mestalla (21.00), en partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports, en un duelo al que ambos equipos llegan necesitados y con la obligación, más que la voluntad, de ganar para dejar de ir a contracorriente al estar ambos metidos en un bache de resultados y juego.

'Ches' y 'culers' necesitan la victoria para poder sumar 3 puntos que ahora mismo son de mucho valor. El Valencia, que ha logrado un empate y sumado tres derrotas en las últimas cuatro jornadas, quiere disipar fantasmas y el Barça, tras caer ante el líder Girona y tropezar en Europa, también busca salir del bache y calmar las movidas aguas del entorno blaugrana.

Tras una Junta General en la que la presidente, Layhoon Chan, aseguró que no se podría fichar en invierno y que la prioridad del club son los números y emprender por fin la construcción del nuevo estadio, las aguas del Turia están algo revueltas. Y es que la mala situación deportiva, con ese único punto sumado de los últimos 12 en LaLiga, no ayuda.

?? Baraja: “#Mestalla va a ser una caldera”



Después de ganar en casa al Granada a principios de noviembre, el Valencia tan solo conoce la victoria en la segunda ronda de la Copa del Rey, con un escueto 0-1 ante el Arosa. En LaLiga EA Sports, los 'che' se vieron doblegados por Real Madrid (5-1), Girona (2-1) y Getafe (1-0), sumando un solo punto en Mestalla ante otro equipo en horas bajas como el Celta de Vigo (0-0).

Para este duelo en el que es tan necesario recuperar el gol y la senda del triunfo, Rubén Baraja no podrá contar con los sancionados Gabriel Paulista ni Javi Guerra, ambos expulsados en la última derrota en Getafe. Además, confirmó que ni Gayà ni Almeida están recuperados si bien, en la parte buena de la balanza, Selim Amallah estará de vuelta al equipo.

"El Barça siempre es peligroso. Es un equipo, tiene recursos de todo tipo. Es un equipo agresivo, intenso, tiene velocidad y desdoble por banda. Tiene uno contra uno. Es un equipo muy completo, pero nosotros también tenemos cosas a decir y en Mestalla, más", aportó en la previa el técnico 'che', que no busca excusas en las bajas ni en la falta de profundidad de armario.

Por su parte, el técnico blaugrana, Xavi Hernández, calificó este duelo de Mestalla de "final". "Las derrotas contra Madrid y Girona nos están afectando y pesan, pero hay tiempo para solucionarlo. Tenemos que recuperar puntos como sea. Tenemos ahora un rival muy complicado, Baraja está haciendo un trabajo extraordinario. Llevan ahora 1 punto de 12 y ha bajado el nivel pero en Mestalla siempre aprietan. Es difícil, es una final para nosotros", valoró en la previa del choque.

Una final que afrontará con Frenkie De Jong, ya recuperado de unas molestias que le impidieron estar en Bélgica. El neerlandés, que fue el único que no viajó finalmente con el equipo para la disputa del último duelo de la fase de grupos de la 'Champions' contra el Amberes (derrota instrascendente por 3-2), está ya disponible para Xavi y jugará en Mestalla.

A falta de saber si tras el tropiezo en la 'Champions' hará o no mucha revolución --que ya hizo en Amberes con varios cambios--, lo cierto es que el Barça debe cambiar la cara y la actitud para salir, desde el primer minuto, convencido de lograr la victoria. El equipo tiene fases de buen juego, sí, pero también se atasca con demasiada facilidad y da oportunidades al rival que, el año pasado, ya con Xavi, no concedía.

Xavi, que criticó la "irrealidad" que explica el entorno mediático en Barcelona y lamentó la falta de unidad, asegura que hay autocrítica en el equipo y que se ve con más fuerza y ganas que nunca. Algo que intentará trasladar a un vestuario que viene de perder en casa ante el Girona (2-4) y que ahora mismo es cuarto a 7 puntos de los 'gironins', líderes en solitario.

FICHA DEL PARTIDO:

Valencia: Mamardashvili; Correia, Diakhaby, Mosquera, Yarek; Pepelu, Amallah; Foulquier, Diego López, Fran Pérez; y Hugo Duro.

Barcelona: Iñaki Peña; Cancelo, Araujo, Christensen, Balde; De Jong, Gündogan, Pedri; Lamine Yamal, Lewandowski y João Félix.

