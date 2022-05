Sigue este domingo en Tiempo de Juego desde las 12:00h con la última jornada de Liga y el GP de España

Granada, Mallorca y Cádiz se juegan el último billete al 'infierno'. Podrás seguir toda la emoción del mejor fútbol en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño desde las 12:00h.

ELCHE - GETAFE (17:30 horas)

Leclerc saldrá desde la 'pole' en Montmeló Carlos Sainz, a cuatro décimas de su compañero, partirá tercero. Alonso no supera la Q1 y partirá decimoséptimo. 21 may 2022 - 17:10

Francisco no podrá contar para este partido con los lesionados Gonzalo Verdú, Johan Mojica y Lucas Boyé, ni con Iván Marcone, sancionado. Quique Sánchez Flores tiene a casi toda su plantilla disponible. Sólo Mathías Olivera -sancionado-, Jaime Mata -lesionado- y Erick Cabaco -apartado por indisciplina-, se perderán la última jornada.

Alineaciones probables

Elche: Kiko Casilla; Palacios, Roco, John, Olaza; Josan, Mascarell, Gumbau, Piatti, Pere Milla o Pastore y Guido Carrillo.

Getafe: Soria; Damián Suárez, Djené, Mitrovic, Cuenca, Jankto; Maksimovic, Arambarri, Óscar; Borja Mayoral y Enes Ünal.

Micrófono de COPE en el Martínez Valero





ALAVÉS - CÁDIZ (20:00 horas)

El conjunto andaluz debe ganar a los 'babazorros' y esperar luego que el Mallorca o el Granada no lo hagan para lograr la salvación. Sergio González probablemente no hará demasiados cambios respecto al ofensivo once que dispuso ante el Real Madrid, salvo la entrada de Iza Carcelén por el lesionado Carlos Akapo y la posible vuelta de Iván Alejo. La gran amenaza para los cadistas será el goleador Joselu Mato.

Alineaciones probables

Alavés: Sivera; Tenaglia, Laguardia, Miazga, Javi López; Loum, Pina; Jason, Rioja, Manu García o Valleja; y Joselu.

Cádiz: Ledesma; Carcelén, Hernández, Fali, Espino; Alcaraz, Álex Fernández, Sobrino, Idrissi; Lucas Pérez y Negredo.

COPE, en Mendizorroza





GRANADA - ESPANYOL (20:00 horas)

El que 'mejor' lo tiene, por su punto de ventaja, es el Granada, que además será el único de los tres implicados que tenga a su favor el hecho de jugar con el apoyo de su afición y además ante un rival como el Espanyol que sólo ha sumado dos puntos de los últimos 18, que sólo ha ganado a domicilio una vez y que jugará sin Raúl de Tomás. El francés Maxime Gonalons es duda, pero el venezolana Darwin Machís está listo.

Alineaciones probables

Granada: Maximiano; Quini, Víctor Díaz, Domingos Duarte, Escudero; Gonalons, Luis Milla; Antonio Puertas, Álex Collado, Luis Suárez; Jorge Molina.

Espanyol: Diego López; Vidal, David López, Cabrera, Dídac; Darder, Herrera; Embarba, Melendo, Melamed, Puado

Micrófono de COPE en el Nuevo Los Cármenes





OSASUNA - MALLORCA (20:00 horas)

Osasuna tiene en juego principalmente la posibilidad de acabar noveno en la clasificación. Oier, Íñigo Pérez y Ramalho no continuarán en el club y la afición rojilla podrá despedirles ante los bermellones.

El Mallorca tiene claro que no puede especular y que necesita amarrar los tres puntos para no ser presa de los nervios si el Cádiz cumple en Vitoria. Aguirre parece que no tocará lo que le ha funcionado en los últimos partidos, con tres centrales y la posible entrada del héroe del pasado domingo, Abdón Prats, arriba.

Alineaciones probables

Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Aridane, David García, Manu Sánchez; Lucas Torró; Chimy Ávila, Oier, Moncayola, Rubén García; Budimir.

Mallorca: Reina; Maffeo, Valjent, Raíllo, Oliván, Jaume Costa; Antonio Sánchez, Salva Sevilla, Battaglia; Ángel, Muriqi.

Estadio de El Sadar, campo de Osasuna





BARCELONA - VILLARREAL (22:00 horas)

El Barcelona recibe este domingo al Villarreal en el Camp Nou en la última jornada de LaLiga Santander, un cierre de temporada en blanco y de "aprobado justito" para Xavi Hernández, sin nada en juego, y ante un Villarreal que sí tiene el reto de lograr plaza para la Conference League.

Podría ser el último partido como blaugranas y en el Camp Nou para varios de los jugadores, como un Ousmane Dembélé cuya renovación está en el aire, o jugadores cedidos como Adama Traoré. Otros, como Mingueza, quizá tengan que salir casi sin despedirse, pues Ronald Araujo recibió el alta y podría volver al eje central junto a Lenglet, con Piqué todavía de baja

También tiene bajas --Gerard Moreno (salvo ser necesario), Danjuma, Foyth ni Alberto Moreno-- Unai Emery, que recupera no obstante a Serge Aurier para cubrir esa baja de Foyth.

Alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen; Alves, Araujo, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong, Gavi; Adama, Aubameyang, Ferran Torres

Villarreal: Rulli; Mario, Albiol, Pau, Pedraza; Parejo, Capoue, Chukwueze, Coquelin; Lo Celso, Dia.

Micrófono de COPE en el Camp Nou





REAL SOCIEDAD - ATLÉTICO (22:00 horas)

El Atlético de Madrid busca atar en el Reale Arena la tercera plaza de LaLiga Santander, en una última jornada de competición en la que la Real Sociedad, también con sus objetivos continentales cumplidos, ya no aspira a escalar hasta la quinta posición tras el empate del Real Betis en el Santiago Bernabéu.

Imanol Alguacil no podrá contar con sus cuatro hombres lesionados, Carlos Fernández, Nacho Monreal, Ander Barrenetxea y Mikel Oyarzabal. Simeone mantendrá las bajas de Joao Félix y Sime Vrsaljko, que no se entrenaron tampoco con el grupo en la sesión de este sábado en Majadahonda, y recuperará a Thomas Lemar, restablecido de una lesión muscular tras un mes de baja, aunque comenzará como suplente.

Alineaciones probables

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico; Zubimendi, Merino, Rafinha; Januzaj, Sorloth, Isak.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Savic, Giménez, Reinildo; De Paul, Koke, Kondogbia, Carrasco; Griezmann, Cunha.

Estadio Reale Arena, antiguo Anoeta





SEVILLA - ATHLETIC (22:00 horas)

En los locales, la principal duda será si juego o no el guardameta marroquí Bono, que de no hacerlo sería el Zamora del campeonato, mientras que en los visitantes Berenguer y Villalibre, por los lesionados Nico Williams y Raúl García, serían las novedades, aunque su técnico no descartó del todo al navarro.

Alineaciones probables

Sevilla: Dmitrovic; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Delaney, Joan Jordán; Ocampos, 'Papu' Gómez, 'Tecatito' Corona; En-Nesyri.



Athletic Club: Unai Simón; De Marcos, Yeray, Íñigo Martínez, Yuri; Berenguer, Dani García, Vesga, Muniain; Raúl García, Iñaki Williams.





