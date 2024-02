Sigue este sábado en Tiempo de Juego desde las 13:00h el Real Madrid - GIrona

Toda la jornada deportiva se podrá seguir en Tiempo de Juego desde las 13:00h con Paco González, Manolo Lama y el resto del equipo.

Alavés - Villarreal (14:00 Horas)

El Deportivo Alavés y el Villarreal calibrarán este sábado sus buenas sensaciones en este 2024, a pesar de que ninguno de los dos llega a este encuentro con un triunfo en la jornada anterior.

Los vitorianos repiten en Mendizorroza, donde se encuentran cómodos al calor de su público y aunque lo hacen tras la derrota ante el Barcelona, volverán a tener una buena puesta en escena, como ya es habitual desde hace muchas jornadas.

Los de Luis García Plaza han logrado una identidad en este curso, que les hace competir en cada duelo, independientemente del momento de su rival.

El conjunto vitoriano recupera a Andoni Gorosabel y a Carlos Vicente para una banda derecha que estuvo bien cubierta y tuvo mucho rendimiento con Nahuel Tenaglia y Álex Sola en la pasada jornada.

El Villarreal, por su parte, viaja a Vitoria con la intención de sumar fuera lo que no consigue en casa y mantener así una línea que poco a poco le aleje de los puestos de descenso.

Los de Marcelino García Toral llegan a esta cita inmersos en la que es su mejor racha de la campaña, al haber encadenado tres partidos seguidos sin perder por primera vez. Esa serie incluye dos agridulces empates en La Cerámica ante el Mallorca y el Cádiz y, eso sí, una sonada victoria en el campo del Barcelona.

Real Sociedad - Osasuna (16:15 Horas)

La Real Sociedad empieza a notar la necesidad de sumar de tres en tres en Liga si quiere seguir en la pugna por los puestos europeos y no puede permitirse un nuevo despiste ante Osasuna, que llega deseando lograr la que sería su primera victoria lejos de su estadio tras cuatro meses.

En los últimos diez encuentros en competición doméstica, el conjunto txuri urdin solo ha logrado la victoria en tres, con seis empates y una derrota, lo que aporta un bagaje de 15 puntos de 30 posibles.

El rival en frente no será el más cómodo, un Osasuna que llega con ganas de romper su maleficio en el feudo donostiarra (no gana desde el 5 de noviembre de 2005), y que tiene esperanzas de que el técnico realista, Imanol Alguacil, rote pensando en el encuentro de Liga de Campeones del próximo miércoles ante el Paris Saint Germain.

Tampoco es que el entrenador de Orio cuente con una larga lista de opciones, y es que la enfermería de Zubieta vuelve a estar copada hasta arriba, con Álvaro Odriozola, Aihen Muñoz, Aritz Elustondo, Carlos Fernández, Mikel Oyarzabal, Sheraldo Becker y Kieran Tierney en el dique seco.

Genera algo de nerviosismo la lenta recuperación del capitán txuri urdin, ya que lo de Girona fue un golpe, pero no le permite regresar a la actividad habitual.

Las incorporaciones a la dinámica del equipo de Take Kubo y Hamari Traoré tras la Copa Asia y la Copa África son, sin duda, un plus para las opciones de Alguacil, además de Arsen Zakharyan y Urko González de Zárate que vuelven a estar disponibles tras superar las molestias en el tobillo que acarreaban.

A lo que se agarran en el club donostiarra, es a la increíble racha de Alguacil frente al Osasuna de Jagoba Arrasate. Desde que el de Orio tomó los mandos del club, han sido un total de once encuentros disputados entre Liga y Copa ante el conjunto rojillo, con un extraordinario balance de ocho victorias y tres empates.

Osasuna disputa ante la Real Sociedad una complicada salida en la que el cuadro navarro espera recuperar la solidez como bloque para así estar más cerca de sumar la primera victoria lejos de El Sadar cuatro meses después.mNueva salida para unos rojillos que hace unos días pasaron los cuatro meses sin vencer lejos su estadio, tiempo al que esperan poner fin este sábado en un Reale Arena que rozará el lleno para ver un partido de sana rivalidad. Como último precedente está el choque que ambos conjuntos disputaron a mediados de enero en octavos de final de la Copa del Rey.

Real Madrid - Girona (18:30 Horas)

El feudo madridista acoge este sábado (18.30 horas) un encuentro tan vibrante como decisivo por el devenir del campeonato doméstico en las próximas semanas. Un duelo exigente en el que el Real Madrid defiende la primera plaza y sus 58 puntos, frente a un Girona (56, más que los 49 con los que acabó el curso pasado), a solo dos unidades de los blancos, con la opción por tanto de arrebatarle el liderato.

No obstante, ambos técnicos, Carlo Ancelotti y Míchel Sánchez, aseguran que LaLiga no se decidirá este sábado en el Bernabéu. "No creo que la Liga se decida mañana, pase lo que pase", defendió el italiano en la previa, mientras el de Vallecas reconoció que "una victoria sería muy especial", aunque no les confirmaría como "candidatos" al título.

Los números les contradicen en cierta manera, ya que un triunfo blanco, que tres días después disputará la ida de octavos de final de la Champions ante el RB Leipzig en Alemania, les pondría con un colchón de cinco puntos, con opción de ampliar incluso la distancia con los teóricos candidatos FC Barcelona, a ocho, y Atlético de Madrid, a diez.

Mientras que si los tres puntos caen del lado catalán, se encendería de nuevo la batalla por el trofeo y daría alas a su ilusión en la que ya es una temporada histórica. Y no es una machada imposible, ya que el Girona es el segundo mejor visitante y todavía sin perder lejos de Montilivi. El equipo catalán es un hueso duro para los merengues con un balance en Liga de un triunfo, un empate y solo una derrota en sus visitas al Bernabéu.

Ambos conjuntos afrontan el decisivo encuentro después de empatar sus encuentros más recientes. Los madridistas, en el derbi, también en el Bernabéu, con un gol en el minuto 93 (1-1) del Atlético que enfrió un buen partido de los de Ancelotti. El Girona, también se dejó dos puntos con en la visita de la Real Sociedad a Montilivi, que terminó 0-0 con un gol anulado con polémica.

POSIBLES ALINEACIONES:

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Tchouameni, Rüdiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos, Bellingham; Rodrygo y Vinícius.

Girona: Gazzaniga; Yan Couto, Juanpe, Eric García, Miguel Gutiérrez; Iván Martín, Aleix García, Portu; Tsygankov, Dovbyk y Sávio.

Las Palmas - Valencia (21:00 Horas)

Las Palmas y Valencia, dos equipos con los deberes casi hechos y en busca de un premio extra, que sería entrar en plazas europeas, se miden este sábado en el Estadio de Gran Canaria en un choque muy atractivo por la propuesta de juego de ambos contendientes.

El equipo amarillo podría alcanzar en la tabla a su rival en caso de conseguir la victoria y certificar prácticamente la permanencia, el objetivo prioritario que se marcó antes del comienzo del curso, aunque su entrenador, García Pimienta, no quiere ni escuchar la palabra Europa como una meta complementaria a la gran temporada realizada.

?? Baraja: “Es una ambición cada partido, un reto y una respuesta a crecer”



??? El técnico analiza el #LasPalmasValencia



??? 10 de febrero

??? Estadio de Gran Canaria

?? 21:00 horas#ADNVCF ?? — Valencia CF (@valenciacf) February 9, 2024

Después de dos partidos sin ganar, ante Real Madrid (1-2) y Granada (1-1), el conjunto isleño espera reencontrarse con el triunfo en el día en que recuperará a varios de sus efectivos.

Julián Araujo, después de cumplir su castigo de cuatro partidos por su expulsión en la Copa del Rey ante el Tenerife, y Javi Muñoz, tras su partido de sanción por acumulación de tarjetas, vuelven a estar disponibles para un Pimienta que asegura que no conviene tocar mucho lo que funciona.

Enfrente tendrá a un Valencia que pese a llegar mermado por las bajas, también lo hace reforzado por las cinco victorias en los últimos seis encuentros de Liga, una dinámica que le ha servido para auparse a la séptima posición y pelear por unas plazas europeas que a principio de temporada parecían no corresponderle por el mal curso anterior.

Ganar en Las Palmas supondría dejar a seis al equipo insular y alejar a al menos cinco al noveno clasificado y reducir así la lista de candidatos a pelear por ese premio.

??? @GarciaPimienta: "Lo de la afición es increíble, ojalá podamos brindarles la victoria porque sería muy importante para todos".



?? https://t.co/Q9eQ1J30Ag#LasPalmasValencia | #LaUniónHaceLasPalmaspic.twitter.com/3FZU5yXgmw — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) February 9, 2024

No obstante, las ausencias de Thierry Rendall, André Almeida y sobre todo Diego López, que fue intervenido esta semana de una fractura en el pómulo izquierdo cuando estaba en un gran momento -había anotado un tanto y dado cinco asistencias en siete partidos-, lastran a los de Rubén Baraja.

En cualquier caso, el partido en Las Palmas, donde el Valencia no gana en Liga desde 2002, es una gran oportunidad para los de Baraja de afianzarse en las posiciones europeas y, a la vez, de soltar en la clasificación al equipo amarillo, del que el entrenador valencianista destacó su nivel pese a ser un recién ascendido.

