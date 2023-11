El presidente Pepe Castro se quedó esperando al árbitro del Real Sociedad - Sevilla: "Luego pedís"

Según informó Isaac Fouto este domingo en Tiempo de Juego, en el acta arbitral del partido disputado horas antes entre la Real Sociedad y el Sevilla, en el apartado 'Otras observaciones', se recoge lo siguiente:

"Una vez finalizado el encuentro, y mientras me dirigía a mi vestuario, el presidente del Sevilla, don José Castro Carmona, se encontraba en el túnel de vestuarios esperándonos, y se dirigió al equipo arbitral a voz en grito en los siguientes términos: 'Luego vosotros pedís respeto. Que has ido a verla y todo. Eso no es roja, hombre. Que nos estamos jugando todos mucho, no sólo vosotros'".

Apartado 'Otras observaciones' en el acta del Real Sociedad - Sevilla, de LaLiga, en el que se recoge el gesto del presidente sevillista, Pepe Castro





El especialista arbitral de Tiempo de Juego, Pedro Martín, valoró que la reacción del presidente del Sevilla podría dar para una sanción económica, nunca deportiva, y explicó que el motivo por el que podría haber bajado Pepe Castro es para "que no haya sanción a ningún profesional, y si la hay, que se la pongan a él".

El acta también confirmó el motivo de las expulsiones de Jesús Navas y de Sergio Ramos.

Jesús Navas fue expulsado por "dirigirse a mi árbitro asistente [...] golpeándose el rostro con la palma de la mano en repetidas ocasiones, en señal de protesta después de haber tomado una decisión".

Por su parte, el central Sergio Ramos fue expulsado por "hacer una entrada a un contrario en la disputa del balón, golpeándole con los tacos en la pierna haciendo uso de fuerza excesiva".

El enfado entre Poli Rincón y Pedro Martín por la acción de Pepe Castro

Tras contar la noticia, Poli Rincón y Pedro Martín chocaron por la forma de valorar el gesto del presidente del Sevilla.

Poli Rincón se enfadó por que el gesto de Pepe Castro pueda ser castigado: "¿Una multa por decir con educación una cosa que estás pensando? Esto no lo entiendo, estamos creando un país..."

POLI RINCÓN Y PEDRO MARTÍN SE ENZARZARON POR LA ACCIÓN DE PEPE CASTRO. ESCUCHA EL TRAMO DE TIEMPO DE JUEGO.

"Tampoco podemos considerar como normal que te esté esperando el presidente de un equipo en el túnel de vestuarios para decirte no sé qué", reaccionó enseguida Pedro Martín. "El árbitro tiene que llegar al vestuario, se ducha y luego ya te recibe. Después del partido, te metes tranquilamente al vestuario del árbitro y el árbitro te va a recibir", prosiguió.

Un indignado Poli tuvo la última palabra: "No les dejan hablar en ningún sitio. Luego dice algo el entrenador y le meten cuatro partidos. ¡Estamos amordazando al fútbol!", denunció.