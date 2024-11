La presidenta del Palmeiras confirma que Neymar no jugará en su equipo: "No es un departamento médico"

La presidenta del Palmeiras, Leila Pereira, ha asegurado en una entrevista para el medio brasileño UOL que el exjugador de equipos como Barcelona o PSG, Neymar Jr, no firmará por su club de cara al próximo año.

"Quiero invertir en alguien que venga inmediatamente, que venga mañana, si el entrenador lo decide. Palmeiras no es un departamento médico", dijo Leila.

En esa entrevista, la dirigente desveló cuál será el próximo destino de Neymar: "No, no va a venir. Gran jugador, pero se va al Santos. No lo sé, hay que preguntarle a Santos, pero aquí no".

Pereira, que llegó a la presidencia en 2021, relata cómo es su trabajo: “La última palabra es siempre mía. Me dicen quién es el jugador, me muestran quién es. Hay una recomendación de nuestro entrenador, se sugieren algunos jugadores, que no nombraré y decido”.

"Desde que asumí la presidencia, llamé al DM y al departamento de fútbol y dije lo que quería. No acepto que un jugador fichado por Palmeiras no pueda jugar inmediatamente", explicó. la presidenta en relación a Neymar.

Hoy en día, aunque la presidenta quisiera, Neymar no podría jugar ya que se está recuperando de una grave lesión en los ligamentos de la rodilla, que debería dejarle fuera de juego lo que queda de año.

Neymar actualmente tiene contrato con el Al Hilal, de Arabia Saudí, sólo hasta mediados de 2025. Sin embargo, la prensa local explica que el club tendrá que rescindir el vínculo con el astro, que quedaría libre en el mercado a partir del próximo año. Mientras tanto, clubes como Inter Miami , de la MLS , y Santos son mencionados como posibles destinos.