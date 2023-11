La preocupante lectura de Minguella sobre la derrota del Barça que compromete a Xavi: "En caliente"

La narración del Shakhtar Donestk - Barcelona de Liga de Campeones en Tiempo de Juego no estaba siendo la más interesante a favor del equipo azulgrana, que se vio superado por el equipo ucraniano, que para llegar hasta Hamburgo tuvo que atravesar toda una odisea, saliendo de Leópolis en autobús hacia Rzeszów (Polonia) y de ahí en avión hasta Lübeck, dado que el aeropuerto de Hamburgo estaba cerrado porque un padre se atrincheró el domingo con explosivos dentro de un coche con su hija de cuatro años como rehén.

Pues con todo, el Shakhtar fue capaz de dominar al Barcelona, hasta el punto de llegar al descanso mandando en el marcador por 1-0, con un gol de Danylo Sikan. El equipo ucraniano se adelantó en el marcador a cinco minutos del término del primer tiempo mediante un centro de Giorgi Gocholeishvili al punto de penalti que Sikan remató con la cabeza.

El gol de Sikan todavía acrecentó las malas sensaciones del equipo de Tiempo de Juego, que tuvo que tirar de calculadora, especulando con lo que podría suceder en el Oporto - Amberes y en las últimas dos jornadas que restan por disputarse en la fase de grupos.

Lewandowski, con gesto contrariado, durante el Shakhtar - Barcelona, de Liga de Campeones





Finalmente, el Barcelona se marchó de vacío. La falta de gol y la mala dinámica de Xavi Hernández en Europa siguen siendo asignaturas pendientes.

Xavi no queda en buen lugar

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Al término de la retransmisión, la última reflexión de Josep María Minguella dejó cierto halo de preocupación por la situación de Xavi Hernández. Y es que Minguella vio decisiva la ausencia del presidente Joan Laporta en el Volksparkstadion de Hamburgo.

"Menos mal que Laporta se ha quedado en Barcelona y no puede tomar decisiones en caliente", reflexionó Minguella. "La última decisión la tomó en el avión de vuelta de Madrid a Barcelona tras un Rayo - Barça", recordó.

Laporta hablando para los socios del club azulgrana | EFE





Paco González, director de Tiempo de Juego, reaccionó sobresaltado: "Hombre, no creo...", interrumpido de nuevo por el comentarista del Barcelona: "Sólo digo que no puede tomarla porque no está en Barcelona".

Por cuestiones que no han trascendido, Joan Laporta ha decidido no acudir esta temporada a los partidos que el Barcelona celebra lejos de la ciudad condal.

ESCUCHA LA REFLEXIÓN FINAL DE JOSEP MARÍA MINGUELLA TRAS LA DERROTA DEL BARCELONA FRENTE AL SHAKHTAR EN LA LIGA DE CAMPEONES

Audio

Ronald Koeman fue destituido el pasado 27 de octubre de 2021, tras una derrota del Barcelona en la jornada 11 de LaLiga frente al Rayo Vallecano, en Vallecas.

La derrota venía a consumar una mala racha del equipo azulgrana, cuya cabeza 'cayó' tras la cumbre celebrada en la Ciudad Deportiva del club blaugrana esa misma noche. Pasadas las doce de la noche, el Barcelona emitía el comunicado haciendo oficial la destitución del técnico neerlandés.

Las reflexiones de Xavi: "No ha salido nada"

La lectura que Xavi Hernández hizo del partido es negativa. En declaraciones a Movistar Fútbol, el entrenador del Barcelona cree que, frente al Shakhtar, "no hemos hecho buen partido. En la segunda parte lo intentamos con más coraje que cabeza pero no ha salido nada de lo que teníamos planeado".

El equipo tenía "planificado sentenciar la clasificación" para octavos de final, primer objetivo del equipo azulgrana en la Liga de Campeones, pero "esto es un clarísimo paso hacia atrás, pero bueno, ya lo sabemos. Esta competición exige el máximo nivel y hoy no lo hemos dado. Toca recapitular, tranquilizar al equipo y a pensar en el domingo", en alusión al encuentro de Liga en el que el Barcelona recibe al Deportivo Alavés en Montjuic (domingo, 12 de noviembre a las 16.15 horas).

"Estamos enfadados", sentenció Xavi en el micrófono de Ricardo Sierra.