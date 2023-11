La preocupación que deja el Real Madrid a Fernando Morientes "más allá del resultado" ante el Rayo

Pinchazo del Real Madrid en LaLiga. El equipo merengue no pasó del empate a cero en el Santiago Bernabéu ante el Rayo Vallecano y perdió el liderato en favor de la revelación de este inicio de temporada, el Girona. Los blancos tuvieron ocasiones para cambiar el marcador, pero la buena actuación de Stole Dimitrievski y el poco acierto de los delanteros de Carlo Ancelotti terminaron dejando el resultado gafas en el electrónico. Sensaciones extrañas de los de Chamartín que analizó Fernando Morientes en Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga nada más acabar el encuentro.

Una jornada en la que los blancos podían poner siete puntos de tierra de por medio con el FC Barcelona acaba con los de Xavi Hernández a dos y sin liderato. El gol postrero de Ronald Araújo en San Sebastián y la incapacidad del Real Madrid para hacer un gol en casa contra el Rayo Vallecano deja un trago agrio en la afición blanca. Después de vencer en El Clásico sobre la campana, baja el suflé para los merengues. Jude Bellingham, con un problema en el hombro, jugó mermado. Vinicius Júnior no fue determinante, bastante bien tapado por Mumin y un novel Ratiu. Joselu deja atrás sus buenas cifras de facturación.

Ancelotti se queda con la "cara"

Carlo Ancelotti habló en rueda de prensa de "toque de atención", pero destacó que "el equipo ha dado la cara y para mí es suficiente": "Yo no puedo evaluar solo un partido por el resultado. Yo tengo que estar triste cuando se gana y el equipo no juega bien". Decíamos que era tan raro eso de que el Real Madrid no marque en el Santiago Bernabéu y es que es el primer partido sin ver portería. Al italiano "no le preocupa": "Quien conoce este mundo sabe que esto puede pasar. Lo importante es creerlo hasta el final". Tampoco cree que esto haya sido producto del cansancio: "El partido de hoy me parece todo lo contrario".

El técnico insistió que era un encuentro para "dar un golpe sobre la mesa". Tras el encuentro, restó importancia a esta circunstancia, aunque no negó que están "dolidos por el resultado". "Ha sido un partido que se merecía ganar y otros, en los que no lo hemos merecido, y lo hemos ganado", destacó, "drama no hay". Xavi Hernández habló tras El Clásico de merecer la victoria y, después de ganar a la Real Sociedad, de no hacerlo. Le preguntaron a Carlo Ancelotti sobre esta cuestión y destacó que "si teníamos que ganar un partido, mejor ganar contra el Barcelona que contra el Rayo".

El análisis de Fernando Morientes

"Yo creo que más que el resultado final, la sensación a lo mejor del juego no deja al aficionado merengue o al aficionado del Bernabéu esas grandes sensaciones de que se juega bien", reflexiona Fernando Morientes en Tiempo de Juego. Sin embargo, la leyenda blanca cree que "a lo mejor no se termina ganando el partido, pero las sensaciones son que el equipo en cualquier momento puede marcar". Los de Carlo Ancelotti se quedaron sin anotar en el Santiago Bernabéu, una situación que no se suele dar. Ese fue el mérito del Rayo de Francisco y de Stole Dimitrievski.

Bellingham es atendido en el Real Madrid - Rayo Vallecano (EFE)





Fernando Morientes continúa su análisis poniendo énfasis en que "son 12 jornadas, que falta mucho, que el Real Madrid se va a encontrar partidos de este de estos durante toda la temporada y necesita la mejor versión de muchos jugadores, muchos jugadores que a lo mejor no están en esa mejor versión". "Pero", subraya, "tratándose de la jornada número 12, creo que hay margen de maniobra y, si es verdad que es un resultado adverso, son dos puntos que se van, pero no es preocupante todavía". Nadie mejor para saber qué le sucede a este vestuario merengue que alguien que ha estado en él.