La preocupación de Dani Senabre tras la primera derrota del Barcelona: "Intensidad"

El Barcelona sufrió su primera derrota de la temporada tras caer ante el Mónaco 2-1. El partido se vio marcado por la expulsión de Eric García en el minuto 10 y los azulgranas, pese a llegar a empatar gracias a un gran gol de Lamine Yamal, no pudieron hacer nada ante el equipo monaqués.

El Barcelona empezó de la peor manera su partido ante el Mónaco, después de que un error de Ter Stegen en la salida de balón provocase la expulsión por roja directa de Eric García. El futbolista por el que apostó Hansi Flick como titular para poner a Pedri en el lugar del lesionado Dani Olmo, se vio obligado a parar el ataque de Minamino y vio la tarjeta roja directa. Las malas noticias no acababan ahí para los azulgranas porque a los cinco minutos, Akliouche se metía dentro del área y disparaba pegado al palo izquierdo de Ter Stegen para adelantar al Mónaco.

El Barcelona se veía completamente superado con un jugador menos, pero antes de llegar al minuto 30, Lamine Yamal pudo aparecer por primera vez en el partido y con eso le valió para empatar con un gran disparo desde la frontal del área.

EFE Lamine Yamal celebra el gol al Mónaco (EFE)

Con este gol, Lamine se convertía en el segundo futbolista del Barcelona más joven en marcar en la Champions, solo superado por Ansu Fati. Yamal lo ha hecho con 17 años y 68 días, mientras que Ansu logró marcar con 17 años y 40 días. Ansu Fati fue uno de los grandes protagonistas en la previa al entrar en la lista del equipo para un partido de la máxima competición europea dos años después.

Después del gol, los azulgranas tuvieron un par de llegadas pero la realidad es que el Mónaco fue el claro dominador del juego, aprovechando la superioridad numérica. Por suerte para los hombres de Flick, supieron llegar al descanso con empate a uno.

En la segunda parte, el Barcelona empezó sin sufrir tanto como en la primera. Ter Stegen no estaba realizando su mejor partido, pero apareció a los 60 minutos para despejar con una buena estirada y tiro muy lejano de Vanderson. Poco después fue Minamino el que le metió miedo a los azulgranas, con un disparo que tocó en un defensa y mandó la pelota al larguero. Y tanto aviso acabó dando sus frutos a favor del Mónaco, después de un balón largo que pilló a Íñigo a Martínez descolgado y dejando en posición legal a Ilenikhena, que marcaba completamente solo el 2-1.

EFE El Mónaco celebra el 2-1 al Barcelona (EFE)

El gol dejó muy tocado el Barcelona, que pudo ver cómo el Mónaco sentenciaba el resultado pero Ter Stegen evitó el gol de Balogum con una gran parada. Luego volvió a sufrir por un penalti pitado a Iñigo que el árbitro anulaba tras consultar el VAR.

En el minuto 88 llegaba una buena noticia para los azulgranas, con la vuelta de Ansu Fati a los terrenos de juego.

la preocupación de dani senabre

Tras la derrota, Dani Senabre analizó el partido del Barcelona y mostró su preocupación por lo ocurrido en su estreno en la Champions:

"No pasa nada pero me voy decepcionado. No tanto por la expulsión, que marca el partido, sino porque el Barça tampoco ha salido con la intensidad con la que ha salido en los cinco partidos de Liga. Me preocupa cómo estará Casadó, que ha sufrido un golpe y no tiene más pivotes; y no sé si Lamine Yamal ha tenido algún golpe porque le han cambiado. Es lo que más me preocupa porque ha caído Dani Olmo, no han vuelto Gavi ni De JonG, Fermín está fuera.... Otra valoración es Lamine Yamal, que es maravilloso, solo se me ocurren comparaciones con un jugador que está prohibido hacer comparaciones".